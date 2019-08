Colonia-Borussia Dortmund. Al RheinEnergieStadion di Colonia i padroni di casa guidati in panchina da Achim Beierlorzer ospitano il Borussia Dortmund di Lucien Favre per l’anticipo della 2.a giornata di Bundesliga, il match si giocherà alle ore 20.30. Il Colonia nella partita d’esordio della 1.a giornata ha perso 2-1 in trasferta sul campo del Wolfsburg, mentre il Borussia Dortmund ha schiantato al Signal iduna Park l’Augusta per 5-1 dopo che i gialloneri erano passati in svantaggio. Nella passata stagione il Colonia ha vinto il campionato in Zweite Liga (Serie B tedesca) con 63 punti (19 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte), mentre il Borussia Dortmund è arrivato in 2.a posizione con 76 punti (23 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) a -2 dal Bayern Monaco, campione di Germania. Il Colonia ha battuto il Borussia solo cinque volte negli ultimi 21 scontri diretti qui disputati (5 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte) per quanto riguarda gli incontri disputati in casa. Negli ultimi 4 confronti si segnalano i due successi del Colonia. Negli ultimi 8 anni nel massimo campionato tedesco, il Colonia solo una volta ha vinto all’esordio in casa. Per quanto riguarda i gialloneri, solo una volta hanno perso nella prima gara esterna in Bundesliga, inoltre il Borussia Dortmund è protagonista in rimonte.

Colonia-Borussia Dortmund, le probabili formazioni. QUI COLONIA- Il tecnico Beierlorzer schiererà i suoi con il 4-2-3-1 con Horn tra i pali; in difesa giocheranno Ehizibue, Mere, Czichos ed Hector; in mediana spazio a Hoger e Verstraete; alle spalle dell’unica punta Modeste agiranno Schindler, Drexler e Kainz. QUI BORUSSIA DORTMUND- Il mister dei gialloneri Favre risponderà con il 4-2-3-1 con Hitz in porta; i terzini saranno Piszczek e Schulz, mentre al centro della difesa ci saranno Akanji ed Hummels; in mediana spazio a Weigl e Witsel; alle spalle dell’unica punta Paco Alcacer giocheranno Sancho, Reus ed Hazard.

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Mere, Czichos, Hector; Hoger, Verstraete; Schindler, Drexler, Kainz; Modeste. All. Beierlorzer.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho, Reus, Hazard; Paco Alcacer. All. Favre.

Colonia-Borussia Dortmund, come seguire il match in tv e streaming

Colonia-Borussia Dortmund, info diretta tv e streaming. Il match del RheinEnergieStadion di Colonia valido per l’anticipo della 2.a giornata della Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 482 del digitale terrestre. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Colonia-Borussia Dortmund, i precedenti. L’ultimo precedente in casa del Colonia risale al 2 febbraio del 2018, quel match fu vinto 2-3 dai gialloneri. L’ultima vittoria del Colonia contro il Borussia Dortmund tra le mura amiche risale al 19 dicembre del 2015, quel match terminò 2-1; mentre l’ultimo pareggio risale al 10 dicembre del 2016, gara che si concluse 1-1.