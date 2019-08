Consigli Fantacalcio 2019-2020, centrocampisti ed attaccanti: ecco chi acquistare all’asta

Consigli Fantacalcio. Il campionato di Serie A è ormai prossimo a partire, infatti sabato 24 agosto con i due anticipi Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli verrà dato ufficialmente il via alla 1.a giornata di Serie A. In ottica fantacalcistica ovviamente i ruoli più importanti e che portano tanti bonus sono il ruolo del centrocampista e dell’attaccante. Dopo aver visto chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020 e dopo i portieri ed i difensori su cui maggiormente puntare all’asta, è il momento del centrocampo e dei bomber.

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: chi comprare all’asta

Consigli Fantacalcio. Dal centrocampo possono arrivare numerosi bonus sia in ottica di assist ma anche in ottica di reti. I due nomi top nella lista fantacalcistica della stagione 2019-2020 sono Chiesa e Gomez, entrambi la passata stagione facevano parte degli attaccanti. L’esterno della Fiorentina e il ‘papu’ dell’Atalanta hanno entrambi una quotazione di 26 crediti. In terza posizione si piazza Milinkovic Savic con un valore di 23 crediti ed un gradino più sotto troviamo De Paul, lo scorso anno protagonista in assist ma anche un ottimo rigorista. Tra le piacevoli sorprese dello scorso anno non si può non menzionare Fabian Ruiz, il ‘napoletano’ ha una quotazione di 17 crediti. Tra i calciatori che quest’anno avranno una voglia di rivalsa rispetto all’annata precedente, troviamo Nainggolan, il neo acquisto del Cagliari ha una quotazione di 16 crediti. Due ottimi centrocampisti su cui puntare sono Paquetà (15 crediti); Barella (15 crediti); Pjanic (16 crediti) e Kurtic (16 crediti). Ovviamente ci sono anche le ‘garanzie’: Luis Alberto (20 crediti); Suso (19 crediti); Zielinski (17 crediti). Poi ci sono le ‘scommesse’: Ribery (19 crediti); Lozano (22 crediti) e Bonaventura (16 crediti), in ripresa dopo l’infortunio.

Consigli Fantacalcio, attaccanti: ecco i bomber da comprare all’asta

Consigli Fantacalcio. Il ruolo su cui maggiormente l’asta diventa sempre più accesa è il ruolo degli attaccanti, è bene anche osservare quanto è avvenuto nella passata classifica marcatori con quest’ultima che è stata vinta da Fabio Quagliarella con 26 reti ma tra i bomber si son messi in evidenza anche Duvan Zapata e Krzysztof Piatek, rispettivamente 23 e 22 reti. Ovviamente il re indiscusso è senza dubbio Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti è il calciatore più ambito e il suo costo è di 46 crediti. Al secondo posto degli attaccanti su cui puntare in sede d’asta c’è l’attaccante polacco del Milan Piatek, la cui quotazione è di 38 crediti. Se ci si vuole affidare a quanto di buono fatto la passata stagione, è ottimo puntare sul colombiano dell’Atalanta Zapata, la cui quotazione è di 36 crediti. L’Inter in questa sessione di mercato ha acquistato Lukaku, il belga ha una quotazione di 35 crediti. Il capocannoniere della passata stagione Quagliarella ha una valutazione di 34 crediti. Ovviamente ci sono anche le ‘garanzie’ come Immobile (34 crediti); Belotti e Dzeko (30 crediti); Mertens (28 crediti); Pavoletti e Caputo (26 crediti); Ilicic e Petagna (25 crediti). Poi ci sono le ‘scommesse’ come Pinamonti (20 crediti); Donnarumma (16 crediti); La Mantia (9 crediti) e Balotelli (19 crediti). Infine ci sono gli attaccanti che possono considerarsi affidabili ed hanno una valutazione bassa, essi sono Pussetto (11 crediti); Farias (11 crediti); Tutino (1 credito) e Nestorovski (10 crediti).