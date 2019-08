Fantacalcio 2019-2020: ecco quali sono i giocatori più quotati del campionato

Fantacalcio 2019-2020. Il countdown verso la 1.a giornata di Serie A è ufficialmente partitoe mancano esattamente 23 giorni all’avvio del nuovo campionato di Serie A 2019-2020. Con la Serie A, parte anche il Fantacalcio 2019-2020 che è pronto a regalare sorprese come accade spesso all’inizio di una nuova stagione. Dopo aver visto chi comprare all’asta iniziale del Fantacalcio 2020 ed è essere entrati nel dettaglio sulla Top 11 da acquistare in relazione alla passata stagione, dando un’occhiata alla prima ‘Lista Fantacalcio 2020’, ora è il momento di entrare più nel dettaglio individuando i giocatori più quotati di questo campionato.

Fantacalcio 2019-2020, la top 6 dei portieri con il prezzo più alto

Partendo dal ruolo di portiere è possibile stilare una Top 6 dei portieri più costosi del nostro campionato. In prima posizione troviamo il capitano dell’Inter Samir Handanovic, la quotazione iniziale del portiere sloveno è di 18 crediti. In seconda posizione naturalmente abbiamo il portiere della Juventus Szczesny con una quotazione di 17 crediti, sul gradino più basso del podio si piazza Donnarumma, costo di 15 crediti, con lo stesso costo (15 crediti) troviamo Alex Meret. Infine a 14 crediti troviamo la new entry Lopez, estremo difensore della Roma, e la certezza Sirigu.

Fantacalcio 2019-2020, i difensori più costosi

I difensori più costosi del Fantacalcio 2019-2020 sono: Hateboer dell’Atalanta; il difensore senegalese del Napoli Koulibaly e Armando Izzo del Torino, la quotazione dei 3 difensori è di 16 crediti. A 15 crediti troviamo il centrale nerazzurro Milan Skriniar, il terzino della Roma Alexander Kolarov, protagonista di diverse reti nella passata stagione con la maglia giallorossa, e il centrale difensivo del Torino N’Koulou. Infine diversi calciatori hanno una quotazione di 14 crediti, tra questi Godin, Chiellini, De Ligt e Bonucci, Romagnoli, Mancini e Acerbi.

Fantacalcio 2019-2020, i centrocampisti con più crediti

Considerando il loro passaggio dal ruolo di attaccante al ruolo di centrocampista, i centrocampisti più costosi di questo Fantacalcio 2019-2020 sono il ‘Papu’ Gomez e Federico Chiesa, la quotazione di entrambi è di 26 crediti. In attesa di nuovi sviluppi di mercato, al momento il terzo centrocampista più costoso è Milinkovic Savic con una quotazione di 23 crediti. In quarta posizione troviamo il fantasista dell’Udinese Rodrigo De Paul con 22 crediti ed infine in quinta posizione un altro laziale Luis Alberto con una quotazione di 20 crediti.

Fantacalcio 2019-2020, gli attaccanti più quotati

Ovviamente in sede d’asta quando si passa al ruolo di attaccanti il prezzo per assicurarsi i calciatori migliori è piuttosto elevato. L’attaccante più quotato del Fantacalcio 2019-2020 è senza dubbio Cristiano Ronaldo, l’asso portoghese vanta una quotazione di 46 crediti. Il secondo attaccante più quotato è il ‘pistolero’ del Milan Piatek, il polacco è quotato 38 crediti. In terza posizione troviamo il capocanonniere della passata stagione, Fabio Quagliarella, con una quotazione di 34 crediti. Un altro attaccante dal prezzo alto è Duvan Zapata con 36 crediti.

Fantacalcio 2019-2020, la formazione dei calciatori più quotati della Serie A

Dopo aver analizzato le quotazioni più alte dei calciatori ruolo per ruolo, andiamo a stilare un’ipotetica formazione dei calciatori più quotati del Fantacalcio 2019-2020. Il modulo consigliato è il 3-4-3 con in porta Handanovic (18 crediti); il terzetto di difesa sarebbe composto da Hateboer (16 crediti), Koulibaly (16 crediti) e Izzo (16 crediti); a centrocampo spazio a Gomez (26 crediti), Milinkovic Savic (23 crediti), De Paul (22 crediti) e Chiesa (26 crediti); il tridente offensivo sarebbe formato da Cristiano Ronaldo (46 crediti), Piatek (38 crediti) e Quagliarella (34 crediti).

Fantacalcio 2019-2020 (3-4-3): Handanovic; Hateboer, Koulibaly, Izzo; Gomez, Milinkovic Savic, De Paul, Chiesa; Ronaldo, Piatek, Quagliarella.