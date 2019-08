Fiorentina-Galatasaray. Allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Montella ospita il Galatasaray dell’ex Fatih Terim, occasione per i viola per presentare la rosa della stagione 2019-2020 davanti al pubblico di Firenze e sarà occasione anche di mettere in evidenza i nuovi arrivati come Boateng e l’ultimo arrivo dal Bologna, Pulgar. Terim con la società gigliata firmò un contratto di un solo anno (stagione 2000-2001) e se ne andò solo dopo una stagione annunciando le sue dimissioni nel febbraio del 2001 per diverse problematiche con l’allora presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori. Ottimo il precampionato dei viola, infatti la squadra di Montella ha partecipato all’ Icc 2019 giocando tre sfide: i viola hanno vinto 2-1 contro i messicani del Chivas Guadalajara, contro l’ Arsenal è arrivata la sconfitta per 3-0 ed infine nell’ultima gara del torneo estivo più importante la Fiorentina ha perso 2-1 contro il Benfica. Nell’ultima amichevole giocata prima del match di questa sera, la Fiorentina ha vinto 1-0 il derby contro il Livorno che si è giocato all’Armando Picchi. I turchi hanno svolto un ottimo precampionato vincendo contro Bordeaux e Panatinaikos, ma ottenendo anche delle sconfitte contro due formazioni tedesche come Lipsia ed Augsburg. I viola esordiranno in campionato sabato 24 agosto alle ore 20.45 contro il Napoli allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I turchi, invece, sono reduci dalla vittoria nella Supercoppa Turca contro l’ Akhisarspor, match che si è giocato mercoledì 7 agosto, invece l’esordio nella SuperLig Turca avverrà venerdì 16 agosto contro il Denizlispor.

Fiorentina-Galatasaray, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Galatasaray, info diretta tv e streaming. L’ultimo match amichevole della Fiorentina, calcio d’inizio alle ore 21, non dovrebbe essere trasmesso da nessuna tv almeno in Italia, considerando che i diritti televisivi del match sono stati acquistati all’estero. Ma per chi volesse guardare la gara in streaming potrà farlo attraverso i profili Social della società viola.