Lecce su un attaccante del Psg! Apertura per il prestito

Il Lecce starebbe puntando Choupo- Moting per rinforzare il proprio attacco.



In un mercato di Serie A che ha visto tutte le squadre, chi più e chi meno, attrezzarsi per essere competitive, la formazione salentina si è già resa protagonista, con gli acquisti di Lapadula, ex Milan, e Fares, dal Cagliari.

Ora, il DS Meluso vuole fare jn ultimo regalo a mister Liverani, per questo ha puntato forte su Choupo-Moting, attaccante camerunense, in uscita dal Psg.

I parigini avrebbero già aperto all’ ipotesi del prestito secco e, stando al Corriere dello Sport, anche il giocatore starebbe valutando tale eventualità.



Attaccante dotato di un’ imponente stazza fisica, Choupo-Moting è arrivato a Parigi nell’ estate 2018, ma non è riuscito ad imporsi in un attacco che, tra gli altri, conta due centravanti come Cavani e Mbappe.

Tuchel avrebbe dato il proprio consenso a lasciarlo partire e, viste le condizioni a cui si potrebbe chiudere, il Lecce non esiterebbe un attimo ad affondare il colpo.

Il curriculum internazionale del giocatore parla fi un ragazzo capace di imporsi in pianta stabile nella rosa della propria nazionale. Choupo-Moting è stato, tra l’ altro, capitano dei leoni d’ Africa durante la Coppa d’ Africa disputatasi quest’ anno in Egitto.

Nonostante, come detto, Choupo-Moting non abbia giocato molto durante l’ ultimo anno, rappresenterebbe un ottimo innesto per il Lecce, aggiungendo ancora mqggiore fisicitá e, soprattutto, esperienza, al reparto avqnzato di Liverani.

Resta da vedere se, e quando, Meluso riuscirá a piazzare il colpo. I tifosi salentini possono sperare di recitare un ruolo da protagonisti nella lotta salvezzq.