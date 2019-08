Manchester City-Tottenham: diretta tv e streaming, dove vedere partita Premier sabato 17 agosto

La rivincita del quarto di finale di Champions League della scorsa stagione tra Manchester City e Tottenham andrà in scena sabato 17 agosto. Lo scenario sarà la seconda giornata di Premier League 2019/20, dove entrambe le squadre sono partite innescando il turbo già dalla prima giornata. Il City di Guardiola – tanto per cambiare – si è già portato a casa il Community Shield – vinto a Wembley contro il Liverpool – così come il match d’esordio in Premier contro il West Ham di Pellegrini. Il match ha messo in evidenza Raheem Sterling, autore di una tripletta e sempre più determinante per gli Sky Blues. Se il City pare essere già in palla, anche il Tottenham non è da meno.

Gli Spurs hanno sofferto un po’ nell’esordio contro l’Aston Villa, ma un grande Harry Kane ha rimesso la compagine di Pochettino in carreggiata, realizzando le due reti risultate vincenti nel 3-1 finale. La squadra ha dunque risposto bene alle difficoltà portando a casa la vittoria, ma ora affronterà un City agguerrito ma memore dell’eliminazione dalla Champions per mano degli Spurs nella scorsa stagione. Calcio d’inizio sabato 17 agosto, ore 18:30.

Manchester City-Tottenham, diretta tv e streaming, dove vedere match 17 agosto

La seconda giornata di Premier League 2019/20 Manchester City-Tottenham, sarà disponibile in diretta tv su Sky, collegamento alle 18:20 canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente su smartphone, tablet e pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facile da scaricare. Buon divertimento!