Neymar alla Juventus? Pistocchi attacca: “La fonte è la stessa di Guardiola”

La Juventus offre 180 milioni per Neymar? Il tweet polemico di Pistocchi. Il brasiliano ha deciso di lasciare il Psg e potrebbe trasferirsi altrove entro la fine del calciomercato estivo. Il club parigino continua a chiedere una cifra sui 200 milioni di euro e le voci sull’approdo di Neymar al Barcellona o al Real Madrid non hanno avuto per il momento riscontri positivi. A sorpresa il quotidiano spagnolo As ha annunciato una clamorosa offerta della Juventus di 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala, valutato 80 milioni di euro e molto gradito al club parigino. Secondo i rumors la dirigenza bianconera avrebbe offerto a Neymar un clamoroso stipendio di 37 milioni annui. La notizia è subito rimbalzata sui media italiani e il titolo in borsa della Juventus ha fatto segnare + 5 % a Piazza Affari. Il giornalista Maurizio Pistocchi, sempre molto attivo sui social, ha commentato la presunta veridicità della news con un tweet ironico: “Stessa fonte di Guardiola, stesso effetto sulla Borsa”.



Il futuro di Icardi è un rebus? Pistocchi rispolvera un proverbio siciliano. A quattordici giorni dalla fine della sessione di calciomercato il calciatore argentino è ancora un separato in casa Inter e potrebbe clamorosamente restare a Milano. Pistocchi ha così commentato la situazione grottesca con un tweet particolare: “PrimePagine, #19agosto Vulisti tradiri, arristasti curnutu (antico proverbio siciliano)”.