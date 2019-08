Neymar, Paratici non molla e prova a rimettere in corsa la Juventus

Il destino di Neymar pare essere sempre di più la Liga spagnola. Real Madrid e Barcellona stanno battagliando per assicurarselo ma stando dalle ultime dichiarazioni del tecnico del PSG, Tuchel, il numero 10 del Brasile potrebbe restare a Parigi. Non convocato questa sera per sfida contro il Rennes, O’Ney pare essere ancora distante dalla squadra, già impegnata nella seconda giornata di Ligue 1. Florentino Perez vuole portarlo al Bernabeu a tutti i costi, nonostante Zidane non stimo tantissimo l’ala carioca. Gli infortuni di Asensio, Hazard e Rodrygo stanno inducendo la dirigenza a trattenere i partenti James e Gareth Bale, ma entrambi potrebbero partire in caso di arrivo di Neymar.

Messi lo vuole a Barcellona e proprio la volontà dell’argentino potrebbe risultare decisiva per il suo ritorno al Camp Nou. Il terzo incomodo per le due spagnole potrebbe essere rappresentato dalla Juventus. Paratici fece un tentativo a giugno – secondo calciomercato.com – incontrandosi con degli intermediari del calciatore, ma la cifra da sborsare per averlo – superiore ai 200 milioni – è fuori dalla portata bianconera. In questo momento di incertezza, Paratici potrebbe tentare nuovamente l’assalto al calciatore, soprattutto se Paulo Dybala verrà ceduto a titolo definitivo. In molti parlano anche di prestito, ma un giocatore come Neymar non vuole diventare pedina di scambio o calciatore in prestito. L’ex Santos dopo la delusione francese, vuole scegliere una squadra in grado di portarlo a vincere e soprattutto, un ambiente a lui congeniale. Cosa che non è successa a Parigi.