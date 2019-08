Reggio Audace-Genoa 1-2. Allo stadio comunale di ‘Mirabello’ un’altra prova convincente del Genoa di Aurelio Andreazzoli, infatti il ‘grifone’ s’impone contro la Reggio Audace con il punteggio di 1-2 rovinando in parte la festa per il centenario del club emiliano. Le reti rossoblù portano la firma di Ghiglione al 35′ e di Pinamonti al 35′, per i padroni di casa accorcia all’ 85′ Haruna fissano il punteggio sul definitivo 1-2.

VIDEO GOL HIGHLIGHTS REGGIO AUDACE-GENOA

In attesa del video

Reggio Audace-Genoa. Allo stadio comunale di ‘Mirabello’, calcio d’inizio fissato per le ore 20.45, la Reggio Audace di mister Massimiliano Alvini ospiterà il Genoa di Aurelio Andreazzoli in un match amichevole organizzato per celebrare il centenario del club emiliano. I rossoblù finora hanno svolto un ottimo ritiro precampionato con un bilancio di 5 vittorie ed 1 pareggio nelle 6 partite amichevoli disputate. Il ‘grifone’ ha battuto battuto la Val Stubai 9-0, il Wacker Innsbruck 7-0, il Lione 4-3, il Saint Lo Manche 5-1 e nell’ultima amichevole disputata ha battuto 2-3 una formazione importante del calcio francese come il Bordeaux con il punteggio di 2-3 in trasferta, mentre l’unico pareggio è stato ottenuto contro un’altra squadra francese, il Nantes con il punteggio di 1-1. Questa contro la formazione emiliana sarà l’ultimo test prima del debutto ufficiale del Genoa, che avverrà in occasione del Terzo Turno preliminare di Coppa Italia domenica 18 agosto contro la vincente di Juve Stabia-Imolese in programma domenica 11 agosto per il Secondo Turno della competizione nazionale, mentre l’esordio in Serie A avverrà domenica 25 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico contro la Roma di Fonseca. Gli ultimi colpi di mercato della società del presidente Preziosi hanno infiammato la piazza rossoblù, infatti il Genoa ha acquistato negli ultimi giorni due ottimi giocatori come Schone dall’Ajax e Saponara dalla Fiorentina. Per quanto riguarda la Reggio Audace, gli emiliani esordiranno domenica 11 agosto contro la Pergolettese nella Coppa Italia di Serie C, mentre l’esordio nel campionato di Serie C (girone B) avverrà domenica 25 agosto contro la Feralpisalò.

Reggio Audace-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Reggio Audace-Genoa, info diretta tv e streaming. Al momento la partita, calcio d’inizio ore 20.45, non è sicura di essere trasmessa in televisione da qualsiasi emittente televisiva, regionale o locale, salvo cambiamenti di palinsesto delle ultime ore. Per chi volesse guardare la gara in streaming potrà fare affidamento sui canali social della società rossoblù e consultare gli account Facebook, Instagram e Twitter del Genoa.