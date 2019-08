Roma-Athletic Bilbao. Allo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia, calcio d’inizio alle ore 20, la Roma di Paulo Fonseca affronta l’Atletic Bilbao allenato da Gaizka Garitano per la penultima amichevole della Roma prima della sfida contro il Real Madrid, in programma domenica 11 agosto allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in amichevole contro il Lille con il risultato di 2-3, le reti della formazione di Fonseca portano la firma di Under, Zaniolo e Cristante ed in particolare le reti di Under e Cristante nascono da un doppio assist di Edin Dzeko, che al momento resta in forza alla Roma ma il calciomercato può regalare sorprese di ogni genere fino all’ultimo. Il precampionato dei capitolini ha dato notizie positive sia in termine di gioco che di risultati, infatti la Roma ha sempre vinto in questa pre-season e ha battuto anche Perugia e Lille, i francesi lo scorso anno sono arrivati secondi in Ligue 1 alle spalle del Psg. Il precampionato dei baschi dell’ Athletic Bilbao non ha regalato particolari acuti, infatti gli spagnoli hanno pareggiato 3-3 contro il Paderborn, hanno vinto 2-0 contro il Borussia Moechngladbach, hanno pareggiato 1-1 contro il Numancia, hanno vinto ai rigori contro il West Ham ed hanno perso 2-1 contro il Racing Santander. La Roma farà il suo esordio in Serie A domenica 25 agosto all’ Olimpico contro il Genoa, mentre l’Athletic Bilbao esordirà in Liga venerdì 16 agosto alle ore 21 contro il Barcellona al ‘San Mames’, esordio subito complicato per i baschi.

Roma-Athletic Bilbao, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Athletic Bilbao, info diretta tv e streaming. Questo incontro amichevole, calcio d’inizio fissato per le 20, salvo variazioni di palinsesto dovrebbe essere trasmesso da Roma TV, canale tematico giallorosso visibile sul canale 213 di Sky, Roma TV ha trasmesso tutte le altre gare amichevoli dei giallorossi. Ma per chi volesse guardare la gara in streaming, sarà possibile farlo attraverso i canali ufficiali Facebook e Twitter del club giallorosso.