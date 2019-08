Salisburgo-Real Madrid: diretta tv e streaming, amichevole 7 agosto

Sfida di lusso in vista della prossima Champions League tra Salisburgo e Real Madrid. Le due squadre si affronteranno mercoledì prossimo, 7 agosto alle ore 19. Gli austriaci si apprestano a giocare la loro prima Champions League dopo tanti anni di tentativi andati in vano. Bruciante l’eliminazione al terzo turno preliminare per mano della Stella Rossa che è riuscita a rimontare due reti al Salisburgo alla Bullen Arena. Non dimentichiamo anche i due tentativi falliti dal nostro Giovanni Trapattoni nelle due stagioni 2006/07 e 2007/08 contro Valencia e Shakhtar Donetsk. Il test per gli austriaci sarà senz’altro indicativo per testare le capacità della squadra contro una compagine importante come il Real Madrid.

Il pre-campionato non è certo stato positivo per le merengues, ancora un cantiere aperto formato da giocatori giovani ma dalle belle speranze. Il nuovo acquisto Eden Hazard non sta ancora ingranando mentre sorprende l’eccellente stato di forma di Karim Benzema, autore di una tripletta nel test contro il Fenerbahce. Salisburgo-Real Madrid andrà in scena mercoledì 7 agosto, ore 19.

Salisburgo-Real Madrid, diretta tv e streaming del match amichevole 7 agosto

Il match amichevole Salisburgo-Real Madrid in programma mercoledì 7 agosto, non è al momento disponibile per diretta tv in Italia. Vi consigliamo di visitare il sito di Live Soccer TV dove sarà possibile vedere dove il match sarà trasmesso nelle tv estere tipo ESPN o Real Madrid TV. Per quanto concerne la trasmissione streaming del match, non sono presenti notizie ufficiali ma vi consigliamo di seguire i profili Facebook di Salisburgo e Real Madrid.