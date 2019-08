Sportitalia Cup. Alle ore 18 allo stadio ‘Ricci’ di Sassuolo andrà in scena la 4.a edizione della Sportitalia Cup che vedrà impegnate il Sassuolo di Roberto De Zerbi, il Vicenza di Mimmo Di Carlo e la Folgore Caratese del mister Emilio Longo. Il regolamento del torneo prevede tre mini sfide da 45′ minuti ed in caso di parità al termine del mini-tempo si andrà direttamente ai calci di rigore. Il sorteggio ha stabilito che la prima sfida di questa Sportitalia Cup sarà Vicenza-Folgore Caratese in programma alle ore 18, la seconda sfida alle ore 19 sarà Sassuolo-Vicenza, mentre alle ore 20 la Sportitalia Cup si concluderà con Sassuolo-Folgore Caratese. I neroverdi affrono questo triangolare come ultimo test prima dell’esordio ufficiale della stagione 2019-2020, infatti il Sassuolo domenica scenderà in campo nel 3° terzo turno di Coppa Italia contro lo Spezia; finora il precampionato degli emiliani è stato ottimo ottenenendo 6 vittorie su 6 gare disputate e affrontando avversari sulla carta impegnativi come Empoli ed Alessandria, per quanto concerne il debutto in Serie A, esso avverrà domenica 25 agosto alle ore 20.45 contro il Torino in trasferta. Il Vicenza ha già esordito in questa stagione ma è stato eliminato 3-2 dalla Reggina nel 1° turno di Coppa Italia, i veneti faranno il loro esordio nel campionato di Serie C, girone B domenica 25 agosto contro il Modena in trasferta. La Folgore Caratese del patron e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, prenderà parte al prossimo campionato di Serie D ed è stata inserita nel Girone B, il campionato di Serie D, invece, partirà domenica 1° settembre.

Sportitalia Cup, come seguire il match in tv e streaming

Sportitalia Cup, info diretta tv e streaming. Questo triangolare, calcio d’inizio ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sportitalia. Per guardare questo triangolare basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.