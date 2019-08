Streaming Newcastle-Arsenal: orario e dove vedere il match, oggi, 11 agosto

Comincia dal Newcastle l’ avventura dell’ Arsenal nella Premier League 2019-20. La partita, in programma oggi alle 15:00, servirà a testare le reali ambizioni dei gunners in vista di quest’ annata.

New castle-Arsenal: presentazione del match

La squadra di Unai Emery si è rinforzata molto durante questo mercato estivo, e punta, sicuramente, a migliorare il sesto posto della passata stagione. Tra I tanti nomi approdati alla corte londinese, spicca quello di Nicolas Pepè, ex stella del Lille, che l’ Arsenal è riuscito a strappare alla concorrenza dell’ Arsenal, sborsando una cifra pari a 80 milioni, rendendo l’ ivoriano l’ acquisto piú caro della storia del club.

David Luiz è passato dal Chelsea all’ Arsenal per una cifra vicina agli 8 milioni, andando a completare il pacchetto arretrato dei gunners. Dani Ceballos è un altro colpo ambizioso, per un Arsenal che, in questa preseason, eccezion fatta per la vittoria sul Bayern, ha un po’ faticato, ma che puó candidarsi ancora una volta alle posizioni di vertice.

Il Newcastle di Steve Bruce, vorrà invece migliorare il tredicesimo posto della passata stagione ma, con acquisti importanti come quelli di Allan Saint-Maximin, Joelinton, e il ritorno “nostalgia” di Andy Carroll, punta a fare qualcosa di importante.

Streaming Newcastle-Arsenal: orario e dove vedere il match



La gara tra Newcastle e Arsenal è prevista per oggi alle 15:00, e sarà visibile su Sky sport football 24, e sull’ app Skygo, essendo la Premier un’ esclusiva Sky.