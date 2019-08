Streaming Stella Rossa-Young Boys: orario e dove vedere la gara, oggi, 27 agosto

Si torna a sentire il “profumo” di Champions. Questa sera, allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, va in scena la gara di ritorno tra Stella Rossa e Young Boys, due formazioni che non hanno lesinato gol e spettacolo nella partita di andata, finita 2-2 allo “Stade de Suisse”.

Stella Rossa-Young Boys: presentazione del match



La gara tra Stella Rossa e Young Boys si preannuncia spettacolare e combattuta. Gli svizzeri sono reduci dall’ ottima affermazione in campionato contro lo Zurigo (vittoria per 4-0), e puntano ora a strappare il “pass” per accedere ai gironi di champions.

Tante defezioni per lo Young Boys, costretto a rinunciare a giocatori di spessore come: Sulejmani, Spielmann e al centrale Camara.

La Stella Rossa proverá a sfruttare il fattore casa, puntando molto sulla spinta del pubblico. Squadra granitica quella di Milojevic che, nonostante I due gol incassati, ha dimostrato di saper reggere bene gli attacchi avversari, e ora ha ottime possibilità di giocarsi la qualificazione in casa.

I serbi, inoltre, hanno a disposizione quasi tutti I propri effettivi, e proverá a fare affidamento sui vari Boakye (ex Sassuolo e Juventus) e Mateo Gomez, per chiudere ogni discorso qualificazione.

Streaming Stella Rossa-Young Boys: orario e dove vedere la partita



La gara di ritorno dei playoff di Champions tra Stella Rossa e Young Boys, sembra non godere, purtroppo, di alcuna copertura da parte di emittenti nazionali.