Streaming West Ham-Manchester City: orario e dove vedere il match ore 13:30

È tempo di esordi anche per il Manchester City di Pep Guardiola. Freschi vincitori della Community Shield, contro il Liverpool, ai rigori, I citizens si apprestano ad esordire in campionato contro il West Ham di Ernesto Pellegrini.

West Ham-Manchester City: presentazione del match



Gli hammers partono, ovviamente, con gli sfavori del pronostico. Dopo l’ undicesimo posto della passata stagione, peró, I “martelli” si sono ulteriormente rinforzati con giocatori come Pablo Fornales, messosi in mostra con la Spagna ad Euro under 21, e Sebastien Haller, capace di segnare 14 reti nell’ ultima Bundesliga, con la maglia dell’ Eintracht.

I ragazzi di Pellegrini, possono cosí contare su un “tridente delle meraviglie” composto da Felipe Anderson, el chicharito Hernandez e Haller, appunto.

Il Manchester ha invece puntellato la rosa con gli arrivi di Joao Cancelo, con Danilo passato alla Juve, e Rodri giovane mediano scuola Atletico Madrid, per cui possono dirsi rinforzati da questa campagna acquisti.

In piú, I ragazzi di Pep hanno già messo in bacheca un trofeo(la Community Shield di cui sopra) e, dopo un ottimo precampionato, con una sola sconfitta ai rigori contro il Wolver nell’ Asia trophy, puntano ora ad alzare l’ asticella, ed imporsi anche in Europa.

Streaming West Ham-Manchester City: orario e dove vedere il match



West Ham-Manchester City è prevista per le 13:30 odierne. La Premier é un’ esclusiva Sky, e dunque, la partita, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203), o sull’ app SkyGo, per chi possieda l’ abbonamento