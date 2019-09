Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 4.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 4.a giornata. Giornata di campionato che si aprirà venerdì con Cagliari-Genoa considerando che lunedì non ci saranno match visto l’imminente della prossima settimana con il turno infrasettimanale. Sabato sono 3 i match in programma: Brescia-Udinese alle ore 15, Juventus-Verona alle ore 18 ma alle ore 20.45 spicca il derby di Milano. Domenica apre alle ore 12.30 Sassuolo-Spal, alle ore 15 3 match: Lecce-Napoli, Bologna-Roma e Sampdoria-Torino. Due saranno i posticipi: alle ore 18 Atalanta-Fiorentina e alle roe 20.45 Lazio-Parma chiude la 4.a giornata di Serie A. Sotto in quest’articolo vediamo quali sono i consigliati della 4.a giornata di campionato.



Consigli Fantacalcio, portieri: dubbio Szczesny



Consigli Fantacalcio. Un’altra giornata di campionato è pronta a partire, turno che si aprirà con Cagliari-Genoa, anticipo del venerdì. In questa gara il prescelto è Olsen che domenica scorsa a Parma ha sfoderato una prestazione da ottimi livelli, negli anticipi del sabato si potrebbe puntare su Musso considerando l’impegno casalingo dell’Udinese, mentre per Juventus-Verona è meglio consultare le formazioni intorno all’orario ultimo per la consegna in quanto Sarri potrebbe schierare Buffon; nel derby per chi ha in rosa Donnarumma o Handanovic, si potrebbero schierare. Nelle gare della domenica le scelte ricadono su Consigli e Meret, nel posticipo serale si può scegliere Strakosha.

CONSIGLIATI: Olsen (Cagliari); Musso (Udinese): Donnarumma (Milan); Handanovic (Inter); Consigli (Sassuolo); Meret (Napoli); Strakosha (Lazio).

Consigli Fantacalcio, difensori: exploit Ceppitelli



Consigli Fantacalcio.In difesa situazione più ponderata, nell’anticipo del venerdì i due prescelti sono Ceppitelli sul fronte sardo considerando la doppietta rifilata domenica al Parma, mentre sul fronte ligure gli indizi portano a Criscito, a segno sul dischetto contro l’Atalanta. In Udinese-Brescia di sabato alle ore 15, si può schierare Becao che ha fatto bene nelle gare giocate alla ‘Dacia Arena’, mentre per le ‘rondinelle’ Cistana può giocare un’ottima gara, il difensore è reduce dalla rete al Bologna; mentre in Juventus-Verona si può schierare Bonucci. Nel derby di Milano le scelte ricadono su Romagnoli ed almeno uno del terzetto difensivo con Godin e De Vrij in vantaggio su Skriniar soprattutto per l’attitunine ai colpi di testa. Nelle gare domenicali i prescelti sono Chiriches del Sassuolo, Tomiyasu del Bologna che ha preso voti superiori o pari alla sufficienza, Manolas o Koulibaly e non schierarli entrambi, Izzo può essere schierato considerato la propensione ad andare in rete, Hateboer dell’Atalanta e nel posticipo Lazio-Parma sia Acerbi che Bruno Alves.

CONSIGLIATI: Ceppitelli (Cagliari); Criscito (Genoa); Becao (Udinese); Cistana (Brescia); Bonucci (Juventus); Romagnoli (Milan); Godin, De Vrij (Inter); Chiriches (Sassuolo); Tomiyasu (Bologna); Manolas o Koulibaly (Napoli); Izzo (Torino); Hateboer (Atalanta); Acerbi (Lazio); Bruno Alves (Parma).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: diversi dubbi per i fantallenatori



Consigli Fantacalcio. A centrocampo situazione più oculata. In Cagliari-Genoa è preferibile schierare centrocampisti che non hanno l’attitudine nei prendere gialli, dunque meglio schierare Cigarini e Schone. Per quanto concerne gli anticipi del sabato spiccano i nomi di Sema, che contro l’Inter ha giocato una buona gara, Romulo che con le sue accelerazioni può creare scompiglio nella difesa friulana, Emre Can per la voglia di riscattarsi dopo l’esclusione dalla lista Champions e Bernardeschi perchè sta trovando poco spazio e può far vedere il suo talento, nel derby i migliori da schierare sono Calhanoglu e Suso per il Milan, mentre per l’Inter Sensi. Nelle gare della domenica Duncan e Kurtic, considerando la loro propensione a trovare la via del gol, sono le due scelte migliori, in Bologna-Roma sul fronte felsineo meglio schierare Soriano, sul fronte giallorosso le scelte ricadono su Cristante, Pellegrini e Mkhitaryan, in Lecce-Napoli si possono schierare Allan o Zielinski, in Sampdoria-Torino spicca il nome di Baselli, in Atalanta-Fiorentina i nomi che spiccano sono tutti di marca viola: Pulgar, Castrovilli, Ribery e Chiesa, quest’ultimi giocano in attacco.

CONSIGLIATI: Cigarini (Parma); Schone (Genoa); Sema (Udinese); Romulo (Brescia); Emre Can, Bernardeschi (Juventus); Calhanoglu, Suso (Milan); Sensi (Inter); Duncan (Sassuolo); Kurtic (Spal); Soriano (Bologna) Cristante, Pellegrini o Mkhitaryan (Roma); Allan, Zielinski (Napoli); Baselli (Torino); Pulgar, Castrovilli, Ribery o Chiesa (Fiorentina).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: certezza C. Ronaldo



Consigli Fantacalcio. In attacco diversi nomi su cui fare affidamento. Nell’anticipo di venerdì sia Joao Pedro che Simeone si potrebbero schierare entrambi; guardando a sabato sono consigliati sia Lasagna che Donnarumma nell’anticipo delle ore 15, ovviamente Cristiano Ronaldo è da schierare in ogni gara quando parte titolare, nel derby spazio sia per Piatek che per Lukaku anche se il belga ha un fastidio alla schiena. Nell’anticipo delle ore 12.30 sono consigliati sia Berardi (in grande forma) sia Caputo e sul fronte ferrarese anche Petagna non si può lasciare fuori, Nelle gare delle ore 15 spiccano i nomi di Dzeko, Insigne, Quagliarella e Belotti. In Atalanta-Fiorentina delle ore 18 si possono schierare sia Ilicic che Zapata, mentre la Fiorentina non ha attaccanti considerando che i due ‘attaccanti’ viola (Chiesa e Ribery) sono due centrocampisti nel Fantacalcio. Nel posticipo serale i prescelti sono: Correa-Immobile per la Lazio e Inglese-Gervinho per il Parma.

CONSIGLIATI: Joao Pedro, Simeone (Cagliari); Lasagna (Udinese), Donnarumma (Brescia); Ronaldo (Juventus); Piatek (Milan), Lukaku (Inter); Berardi, Caputo (Sassuolo); Petagna (Spal); Dzeko (Roma); Insigne (Napoli); Quagliarella (Sampdoria); Belotti (Torino); Ilicic, Zapata (Atalanta); Correa, Immobile (Lazio); Inglese, Gervinho (Parma).