Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 5.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 5.a giornata. Nemmeno il tempo di prendere nota e visionare i risultati della 4.a giornata di Serie A, è già tempo di campionato. Infatti martedì 24 settembre prende il via la 5.a giornata di Serie A con i due anticipi: Verona-Udinese e Brescia-Juventus. Mercoledì 25 settembre si giocherà interamente o quasi il turno di campionato con Roma-Atalanta che aprirà il programma alle ore 19, mentre Inter-Lazio sarà il match più interessante. Chiude giovedì 26 settembre il posticipo Torino-Milan, sempre alle ore 21.

Consigli Fantacalcio, portieri: Handanovic e Pau Lopez le scelte migliori di giornata



Consigli Fantacalcio. Turno di campionato piuttosto complicato per i nostri portieri in quanto non ci sono sfide considerate ‘facili’ sulla carta e c’è il turnover che incombe. Nell’anticipo delle ore 19 tra Verona-Udinese si potrebbe optare per scegliere Silvestri considerando che il portiere scaligero gioca in casa e nel turno casalingo precedente ha fatto bene contro il Milan tralasciando il fatto che abbia subito un gol. Nell’altro anticipo Brescia-Juventus, Szczesny si riprende il posto da titolare. Passando alle gare di mercoledì e all’anticipo delle ore 19 Roma-Atalanta, Pau Lopez è stato decisivo in occasione del successo giallorosso a Bologna, dunque schierarlo è d’obbligo o quasi. Nelle gare delle ore 21 i consigliati di giornata sono: Handanovic che viene da due clean-sheet consecutivi contro Udinese e Milan; Ospina dovrebbe essere riproposto titolare nel match casalingo contro il Cagliari; un altro consigliato di giornata è Consigli, primo portiere consigliato che gioca in trasferta, il neroverde non ha preso gol domenica contro la Spal; in Spal-Lecce anche Berisha si potrebbe schierare. Nel posticipo di giovedì sera Torino-Milan si possono schierare sia Sirigu che Donnarumma.

Consigliati: Silvestri (Verona); Szczesny (Juventus); Pau Lopez (Roma); Handanovic (Inter); Ospina (Napoli); Consigli (Sassuolo); Berisha (Spal); Sirigu (Torino); Donnarumma (Milan).

Consigli Fantacalcio, difensori: Cistana sorpresa di quest’avvio di campionato



Consigli Fantacalcio. Anche tra i difensori potrebbe esserci turnover soprattutto per le squadre impegnate tra campionato e coppe in pochi giorni. In Verona-Udinese è preferibile schierare difensori che hanno fatto bene nel turno precedente, nel pacchetto arretrato degli scaligeri i consigliati sono Brahmani e Gunter, mentre tra i friulani Stryger Larsen. In Brescia-Juventus, nonostante sia un turno complicato per le ‘rondinelle’ Cistana è da schierare, nelle ultime gare sempre voti alti per il difensore bresciano; nella Juventus la certezza è Bonucci. Nell’anticipo delle ore 19 di mercoledì sera tra Roma-Atalanta, nei giallorossi non ci sarà lo squalificato Mancini che verrà rimpiazzato probabilmente da Juan Jesus; nei bergamaschi probabile esordio di Kjaer ma l’uomo migliore da schierare è Castagne. Nelle gare delle ore 21 i consigliati di giornata sono: Milenkovic che sta facendo bene con la casacca viola; Murillo che contro il Torino è stato uno dei migliori con il 6,5 in pagella; Criscito considerando che il difensore del ‘grifone’ è anche rigorista; Ceppitelli è la sorpresa di quest’avvio di campionato; Godin è preferibile a De Vrij e Skriniar dopo l’ottima prova nel derby; nella Lazio Acerbi è una certezza; Koulibaly non si può lasciare fuori dall’ undici titolare; in Parma-Sassuolo è preferibile schierare Bruno Alves. Nel posticipo Torino-Milan, Izzo e Romagnoli sono le scelte migliori.

Consigliati: Brahmani e Gunter (Verona); Stryger Larsen (Udinese); Cistana (Brescia); Bonucci (Juventus); Castagne (Atalanta); Milenkovic (Fiorentina); Murillo (Sampdoria); Criscito (Genoa); Ceppitelli (Cagliari); Godin (Inter); Acerbi (Lazio); Koulibaly (Napoli); Bruno Alves (Parma); Izzo (Torino); Romagnoli (Milan).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: centrocampo giallorosso in evidenza



Consigli Fantacalcio. A centrocampo diverse scelte interessanti. Partendo da Verona-Udinese i due centrocampisti da schierare sono di marca scaligera con Amrabat e Miguel Veloso che contro la Juventus hanno fatto un’ottima gara; in Brescia-Juventus si potrebbe rischiare il giovane Tonali per le ‘rondinelle’ ma anche l’ex Romulo si potrebbe schierare dopo il gol contro l’Udinese, mentre nella Juventus Pjanic dovrebbe giocare dal 1’minuto. Passando a Roma-Atalanta, qui si deve saper scegliere bene sopratutto per quanto concerne la Roma, infatti il centrocampo giallorosso è molto qualitativo, pertanto si potrebbero schierare Veretout, Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan scegliendo bene 2 uomini tra i 4; nell’Atalanta De Roon e Malinovskyi le due scelte migliori. Nelle gare serali delle ore 21 i consigliati di giornata sono: Ribery e Chiesa per la Fiorentina, entrambi in rete contro l’Atalanta; Schone anche se ha preso un voto al di sotto delle sue potenzialità contro il Cagliari; Soriano per il Bologna; nell’Inter ovviamente Brozovic e Sensi si potrebbero schierare entrambi; nella Lazio le scelte migliori ricadono su Luis Alberto e Milinkovic; nel Napoli dovrebbe riposare Fabian Ruiz, dunque Zielinski è da schierare titolare; in Parma-Sassuolo le due scelte migliori ricadono su Barillà e Duncan, a segno contro la Spal; in Spal-Lecce la scelta migliore è Kurtic. In Torino-Milan di giovedì sera i consigliati sono Baselli e Suso.

Consigliati: Amrabat e Miguel Veloso (Verona); Romulo (Brescia); Pjanic (Juventus); Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (Roma); De Roon e Malinovskyi (Atalanta); Ribery e Chiesa (Fiorentina); Schone (Genoa); Soriano (Bologna); Brozovic, Sensi (Inter); Luis Alberto, Milinkovic (Lazio); Zielinski (Napoli); Barillà (Parma); Duncan (Sassuolo); Kurtic (Spal); Baselli (Torino); Suso (Milan).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: torna Balotelli



Consigli Fantacalcio. Ora tocca all’attacco. In Verona-Udinese rientra Stepinski dopo la squalifica e non si può non schierare; nei friulani la certezza è Lasagna. In Brescia-Juventus ritorna Balotelli dopo la squalifica, adesso il dubbio ricade se schierare ‘SuperMario’ o Donnarumma davanti; nella Juventus ovviamente C. Ronaldo è da schierare. In Roma-Atalanta potrebbe riposare Dzeko per far spazio a Kalinic; mentre nell’ Atalanta la coppia Ilicic-Zapata dovrebbe partire titolare. I consigliati delle gare di mercoledì delle ore 21 sono: Quagliarella che nel turno precedente non ha segnato; Kouamé si può schierare considerando che Pinamonti parte dalla panchina ed è meglio schierare l’ivoriano anzichè Favilli; nei felsinei Sansone si può schierare; in Inter-Lazio i due bomber di giornata sono Lukaku ed Immobile; ballottaggio nell’attacco del Napoli, l’unico certo o quasi del posto da titolare è Insigne, a segno contro il Lecce su rigore; in Parma-Sassuolo i consigliati sono Inglese o Gervinho per i ducali, meglio evitare metterli entrambi; stesso discorso per i neroverdi, meglio schierare uno tra Berardi e Caputo con anche Defrel in rampa di lancio; in Spal-Lecce la certezza si chiama Petagna. In Torino-Milan di giovedì sera le due scelte ricadono su Belotti e Piatek anche se nel turno precedente non hanno fatto bene e sono vogliosi di riscatto.

Consigliati: Stepinski (Verona); Lasagna (Udinese); Balotelli o Donnarumma (Brescia); C.Ronaldo (Juventus); Dzeko o Kalinic (Roma); Ilicic, Zapata (Atalanta); Quagliarella (Sampdoria); Kouamé (Genoa); Sansone (Bologna); Lukaku (Inter); Immobile (Lazio); Insigne (Napoli); Inglese o Gerviho (Parma); Berardi o Caputo (Sassuolo); Petagna (Spal); Belotti (Torino); Piatek (Milan).