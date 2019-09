Juve Stabia-Pisa streaming e diretta tv Serie B: dove vedere il match del 1/9

Domenica 1 settembre, ore 18:00, andrà di scena il match di Serie B Juve Stabia-Pisa. Le due compagini si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Nella prima giornata del campionato cadetto la squadra di mister Fabio Caserta, nonostante un’ottima prestazione, ha perso per 2-1 contro l’Empoli al Castellani. Il Pisa di mister D’Angelo, invece, ha fermato in casa il Benevento, strappando un pareggio a reti bianche agli stregoni. Entrambe le squadre hanno ottenuto soltanto alla fine dello scorso campionato la promozione in Serie B: la Juve Stabia ha dominato il girone C, chiudendo il torneo come prima classificata, il Pisa ha conquistato la cadetteria vincendo i playoff di categoria contro la Triestina.

Intanto l’Aia ha reso noto i nomi della terna arbitrale che dirigerà il match tra le Vespe e il Pisa: ad arbitrare la gara di domenica pomeriggio sarà il signor Marco Serra della Sezione di Torino.

