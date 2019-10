Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 7.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 7.a giornata. Dopo la settimana dedicata alle coppe europee, ritorna la Serie A che vede disputare la 7.a giornata prima della sosta per le nazionali, impegnate nelle Qualificazioni ad Euro 2020. Il turno si aprirà venerdì sera con l’anticipo del ‘Rigamonti’ tra Brescia e Sassuolo; sabato sono in programma tre anticipi: Spal-Parma alle ore 15; Verona-Sampdoria alle ore 18 e Genoa-Milan alle ore 20.45. Domenica alle ore 12.30 al ‘Franchi’ si giocherà Fiorentina-Udinese; mentre alle ore 15 sono in programma le seguenti gare: Atalanta-Lecce; Bologna-Lazio e Roma-Cagliari. Alle ore 18 si giocherà Torino-Napoli, ma il piatto forte della domenica sarà il derby d’Italia tra Inter e Juventus, posticipo domenicale che chiude il turno di campionato. Potrebbe sessere rinviato l’anticipo di venerdì 4 ottobre Brescia-Sassuolo per la scomparsa del presidente dei neroverdi, Squinzi.

Consigli Fantacalcio, portieri: Joronen in rampa di lancio



Consigli Fantacalcio. Partendo con ordine in Brescia-Sassuolo è possibile schierare l’estremo difensore dei lombardi, Joronen, mentre Consigli è reduce dalle quattro reti subite sabato scorso contro l’Atalanta. Negli anticipi del sabato il prescelto è Berisha, reduce da un’ottima prestazione al cospetto della Juventus e si potrebbe schierare anche Silvestri del Verona che sta facendo piuttosto bene in quest’avvio di campionato. In Genoa-Milan si potrebbero lasciare fuori sia Radu che Donnarumma ma il rossonero domenica scorsa ha azzerato il suo malus di -3 reti subite con il rigore parato a Chiesa, quindi ai fantallenatori la scelta di schierarlo in formazione. Fiorentina-Udinese è la gara delle 12.30 e sia Dragowski che Musso stanno facendo bene ma è preferibile schierare il portiere polacco in quanto il portiere friulano avrà contro avversari del calibro di Ribery e Chiesa. Nelle gare delle ore 15 le nostre scelte ricadono su Gollini; Strakosha e Pau Lopez ma occhio ad Olsen che avrà voglia di riscatto contro la sua ex squadra. In Torino-Napoli si possono schierare sia Sirigu che Meret con il granata che è reduce da un rigore parato a Gervinho. Nel posticipo Inter-Juventus si potrebbe lasciare scelta libera ai nostri fantallenatori perchè sia Handanovic che Szczesny si possono schierare.

Consigliati: Joronen (Brescia); Berisha (Spal); Silvestri (Verona); Dragowski (Fiorentina); Gollini (Atalanta); Strakosha (Lazio); Pau Lopez (Roma); Sirigu (Torino); Meret (Napoli); Handanovic (Inter); Szczesny (Juventus).

Consigli Fantacalcio, difensori: Kolarov in cerca di riscatto



Consigli Fantacalcio. Nella scelta dei difensori, spesso e volentieri incide anche il modulo utilizzato, ovvero se utilizzare 3, 4 o 5 difensori. In Brescia-Sassuolo si può schierare il difensore dei lombardi Cistana che sta giocando molto bene nel pacchetto arretrato dei lombardi, mentre è da rivedere la retroguardia neroverde dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro l’Atalanta. Negli anticipi del sabato le scelte migliori sono le seguenti: Cionek della Spal; Bruno Alves anche perchè il portoghese è specialista sui calci piazzati; Faraoni dopo il gol al Cagliari è assolutamente da schierare giocando anche in ‘casa’; in Genoa-Milan sia Criscito che Romagnoli sono da schierare. Passando a Fiorentina-Udinese di domenica alle 12.30 il prescelto è Pezzella; mentre nelle gare delle ore 15 le scelte migliori sono: Palomino, ottima gara contro lo Shakhtar in Champions; Acerbi, il più presente nei laziali e con voti sempre ottimi; Kolarov, nonostante il rigore falito a Lecce, è sempre da schierare anche perchè cerca il riscatto immediato; Ceppitelli, ottimo avvio di campionato. In Torino-Napoli si può schierare Izzo; mentre nel derby d’Italia si possono schierare Godin per i nerazzurri e uno tra Bonucci e De Ligt per i bianconeri ma occhio anche ad Alex Sandro.

Consigliati: Cistana (Brescia); Cionek (Spal); Bruno Alves (Parma); Faraoni (Verona); Criscito (Genoa); Romagnoli (Milan); Pezzella (Fiorentina); Palomino (Atalanta); Acerbi (Lazio); Kolarov (Roma); Ceppitelli (Cagliari); Izzo (Torino); Godin (Inter); Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (Juventus).

Consigli Fantacalcio, centrocampisti: Castrovilli, talento cristallino



Consigli Fantacalcio. Dai centrocampisti arrivano bonus interessanti sia in qualità di gol sia in qualità di assist. Nell’anticipi del venerdì si possono schierare in coppia Tonali (gol annullato per lui contro il Napoli domenica scorsa) che Romulo, considerando che l’ex Juventus, Verona e Genoa gioca da trequartista; mentre nei neroverdi si può schierare Duncan. Negli anticipi del sabato occhio al talento dei ducali, Kulusevski, a segno contro il Torino e se parte titolare Kucka si può schierare considerando la propensione del centrocampista del Parma a calciare da fuori area; nel Verona si possono schierare sia Amrabat che Miguel Veloso, le note positive del centrocampo dei scaligeri ed infine in Genoa-Milan si possono schierare Radovanovic e Schone per il ‘grifone’, mentre nei rossoneri si può schierare Suso. In Fiorentina-Udinese imbarazzo della scelta nel centrocampo dei viola in quanto Ribery e Chiesa giocano in attacco ma per il Fantacalcio sono due centrocampisti e quindi si possono schierare in campo ma dopo l’ottima prestazione contro il Milan anche Pulgar e Castrovilli sono da schierare. Le scelte migliori delle gare del pomeriggio sono le seguenti: Freuler; Milinkovic, a segno contro il Genoa; Zaniolo e Kluivert vorranno farsi notare da Fonseca e partono un gradino dietro rispetto a Pellegrini e Mkhitaryan, entrambi out per infortunio; nel Cagliari occhio all’ex Nainggolan. In Torino-Napoli sono da schierare Ansaldi, in rete contro il Parma, mentre nei partenopei sono da schierare sia Callejon che Ruiz. Nel posticipo Inter-Juventus si possono schierare Sensi per i nerazzurri, mentre nei bianconeri Pjanic e Ramsey.

Consigliati: Tonali e Romulo (Brescia); Duncan (Sassuolo); Kulusevski e Kucka (Parma); Amrabat e Miguel Veloso (Verona); Radovanovic e Schone (Genoa); Suso (Milan); Ribery, Chiesa, Pulgar e Castrovilli (Fiorentina); Freuler (Atalanta); Milinkovic (Lazio); Zaniolo, Kluivert (Roma); Nainggolan (Roma); Ansaldi (Torino); Callejon e Ruiz (Napoli); Sensi (Inter); Pjanic e Ramsey (Juventus).

Consigli Fantacalcio, attaccanti: Balotelli on fire!



Consigli Fantacalcio. In Brescia-Sassuolo, anticipo del venerdì, si possono schierare tra i lombardi sia Donnarumma che Balotelli, mentre nei neroverdi la scelta migliore è Caputo. Negli anticipi del sabato le scelte migliori ricadono su Petagna, che vuole tornare al gol dopo diverso tempo; nei ducali è preferibile schierare Gervinho anche dopo il rigore fallito contro il Torino; Quagliarella deve assolutamente tornare al gol e potrebbe trovarlo in quel di Verona, un campo che gli porta abbastanza bene; in Genoa-Milan si possono schierare Kouamé che Leao. In Fiorentina-Udinese non ci sono attaccanti da consigliare anche perchè nei viola l’attacco è composto da due ‘centrocampisti’ e nei friulani ci sono diversi ballottaggi. Nelle gare delle ore 15 i consigliati sono: Zapata; Immobile; Dzeko e uno tra Joao Pedro e Simeone con il brasiliano in leggero vantaggio. In Torino-Napoli Belotti si deve schierare assolutamente, mentre nel Napoli meglio schierare Insigne, arrabbiato dopo la tribuna di Champions contro il Genk, a Mertens che però vuole agguantare Maradona nella classifica dei bomber azzurri. In Inter-Juventus si possono schierare Lautaro per i nerazzurri, a segno in Champions contro il Barcellona, e Ronaldo e Higuain per i bianconeri.

Consigliati: Donnarumma e Balotelli (Brescia); Caputo (Sassuolo); Petagna (Spal); Gervinho (Parma); Quagliarella (Sampdoria); Kouamé (Genoa); Leao (Milan); Zapata (Atalanta); Immobile (Lazio); Dzeko (Roma); Joao Pedro o Simeone (Cagliari); Belotti (Torino); Insigne (Napoli); Lautaro (Inter); Ronaldo e Higuain (Juventus).