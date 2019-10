Nardò-Foggia streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie D, dove vedere il match oggi 27 ottobre

Nardò-Foggia, testacoda nel girone H. I rossoneri di Ninni Corda sono reduci da due pareggi consecutivi in campionato contro Brindisi e Casarano e sono costretti ad inseguire il Bitonto primo in classifica. La bagarre per la promozione diretta in Serie C è molto accesa con tante squadre in pochi punti ma il pareggio casalingo dell’ultimo turno ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi foggiani. Ora la squadra è attesa ad un impegno sulla carta agevole contro i leccesi ultimi in graduatoria con quattro punti. I padroni di casa allenati da Foglia Manzillo non hanno nulla da perdere e nelle ultime giornate hanno costretto allo stop due big come Brindisi e Audace Cerignola. Il match Nardò-Foggia, valevole per la nona giornata del girone H della Serie D 2019/20, si gioca domenica 27 ottobre alle ore 14.30 nello stadio Giovanni Paolo II della cittadina leccese. Non si registrano precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.

Dove vedere Nardò-Foggia, diretta tv e streaming

Il match Nardò-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. L’accordo con la Lega Nazionale Dilettanti è stato raggiunto ad inizio settembre e i tifosi così potranno vedere tutte le partite dei satanelli oltre che dell’intero palinsesto della Serie C. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season di Serie C più Foggia €54.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile ( Serie C più Foggia) €5.99.