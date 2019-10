Programmazione Dazn dall’ 11 al 14 ottobre: campionati europei fermi. Spazio a NFL, rugby, darts e basket

Programmazione Dazn dall’ 11 al 14 ottobre, tutte le competizioni trasmesse questo weekend. Undicesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione dieci settimane fa con le prime partite live. Fine settimana dedicato alle competizioni non calcistiche, visto che tutti i campionati sono fermi per gli impegni delle Nazionali: si ripartirà nel weekend del 19-20-21 ottobre. Weekend quindi interamente dedicato alle competizioni extra-calcio del bouquet di Perform: NFL, rugby Pro14, campionato europeo di Darts, la boxe e la Serie A di basket. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’ offerta di Perform.

Nel campionato americano di NFL si parte venerdì notte con la sfida tra i Giants e i Patriots; domenica spazio a tre partite: la prima in onda eccezionalmente alle ore 15.30 con i Panthers che ospitano i Buccaneers, alle 19 in campo Eagles-Vikings, mentre alle 22.05 San Francisco sfida i Rams, chiude lunedì notte il match tra Steelers e Chargers. Nella Serie A di basket spazio alla sfida tra la Reyer Venezia e Cantù, con palla a due alle 16.45. Infine spazio al campionato di rugby Pro14 con le due italiane che incontrano rispettivamente Scarlets e Ospreys. Senza dimenticarsi dei due match di boxe, in programma venerdì e domenica notte. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.

Palinsesto DAZN: le dirette del 11-12-13-14 ottobre

DIRETTE DAZN VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019



New York Giants – New England Patriots (NFL): ore 02.20

Fabio Turchi – Tommy McCarthy (Boxe): ore 19.30

World Grand Prix 2019, 6° giornata (Darts): ore 20.00

DIRETTE DAZN SABATO 12 OTTOBRE 2019

Scarlets – Zebre Rugby Club (Pro14): ore 16.00

Ospreys – Benetton Rugby (Pro14): ore 20.35

World Grand Prix 2019, 7° giornata (Darts): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 13 OTTOBRE 2019



Oleksandr Usyk – Tyrone Spong (Boxe): ore 03.00

Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers (NFL): ore 15.30

Umana Reyer Venezia – Acqua S.Bernardo Cantù (Lega Basket A): ore 16.35

NFL RedZone – Week 6 (NFL): ore 19.00

Philadelphia Eagles – Minnesota Vikings (NFL): ore 19.00

San Francisco 49ers – Los Angeles Rams (NFL): ore 22.05

DIRETTE DAZN LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019