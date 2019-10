Serie B 2019-2020 9.a giornata, le partite di sabato 26 ottobre: Livorno-Pisa il clou

Serie B. Si gioca la 9.a giornata del campionato cadetto, turno che precede il turno infrasettimanale di martedì 27 ottobre, secondo della stagione. La 9.a giornata di Serie B si aprirà questa sera con l’anticipo dello stadio ‘Del Duca’ tra Ascoli e Virtus Entella. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B, offre tanti altri eventi da non perdere dal 25 al 28 ottobre.

Serie B, programma partite sabato 26 ottobre



Il programma della 9.a giornata di Serie B vede la disputa del derby più importante della Toscana, infatti all’ Armando Picchi alle ore 18 si affronteranno Livorno-Pisa con una rivalità molto accesa tra le due tifoserie. Dopo l’anticipo del venerdì tra Ascoli e Virtus Entella, il programma di questa 9.a giornata è piuttosto ricco considerando l’imminente turno infrasettimanale di martedì 29 ottobre, ecco il programma dei match delle ore 15: Cosenza-Chievo; Crotone-Venezia; Pescara-Benevento; Pordenone-Cittadella; Salernitana-Perugia; Spezia-Juve Stabia e Trapani-Empoli. Chiude il programma della 9.a giornata di Serie B il posticipo di domenica 27 ottobre Cremonese-Frosinone (alle ore 21). Ecco la presentazione delle gare del sabato pomeriggio in Serie B.

Cosenza-Chievo. Allo stadio ‘Marulla’ il Cosenza ospita una delle squadre candidate alla promozione in Serie A, ovvero il Chievo. I calabresi si trovano attualmente in pienza zona playout con 7 punti in classifica e sono reduci dall’importante vittoria esterna per 1-3 contro il Cittadella. I veneti sono in piena zona playoff occupando la 6.a posizione in classifica con 13 punti e giungono da due vittorie consecutive contro Livorno ed Ascoli nell’ultimo turno.

Crotone-Venezia. All’ Ezio Scida il Crotone di Stroppa ospita il Venezia. I pitagorici stanno vivendo un buon momento e occupano la 2-a posizione in classifica con 15 punti a meno 3 dalla capolista Benevento e sono reduci dal punto prezioso ottenuto all’ Arena Garibaldi contro il Pisa. I veneti occupano l’ 8.a posizione in classifica con 12 punti e nell’ultimo turno di Serie B hanno battuto tra le mura amiche del ‘Penzo’ la Salernitana per 1-0.

Pescara-Benevento. Allo stadio ‘Adriatico’ il Pescara di Laumberto Zauli ospita la capolista Benevento di Filippo Inzaghi. Gli abruzzesi stanno rendendo al di sotto delle aspettative di inizio stagione ed occupano la 14.a posizione con 10 punti e vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro lo Spezia. I campani, invece, da diversi turni sono in testa alla classifica di Serie B con 18 punti in classifica e sono reduci da due vittorie consecutive contro lo Spezia in trasferta e nell’ultimo turno in casa il Perugia, in entrambe le vittorie i campani non hanno subito reti.

Pordenone-Cittadella. Alla ‘Dacia Arena’ il Pordenone ospita il Cittadella. I ‘ramarri’ sono partiti bene in questo campionato di Serie B ed occupano la parte centrale della classifica in 11.a posizione con 11 punti e sono reduci dalla sconfitta del ‘Menti’ di Castellamare contro la Juve Stabia per 4-2. I veneti’ sono a 12 punti in classifica, uno in più rispetto ai friulani e dopo le 3 vittorie consecutive, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Cosenza.

Salernitana-Perugia. Allo stadio ‘Arechi’ la Salernitana ospita il Perugia. I campani di Ventura sono quarti in classifica con 14 punti ma la vittoria manca da due giornate, infatti i padroni di casa sono reduci dal pareggio interno contro il Frosinone per 1-1 e la sconfitta nell’ultimo turno di Serie B contro il Venezia per 1-0 in trasferta. Gli umbri sono in piena zona playoff e con 14 punti occupano la 5.a posizione, Perugia reduce dalla sconfitta esterna contro il Benevento per 1-0.

Spezia-Juve Stabia. Allo stadio ‘Picco’ lo Spezia ospita la Juve Stabia. Gli ‘aquilotti’ non stanno passando un buon momento, infatti occupano la 17.a posizione con 7 punti e nell’ultimo turno è arrivata la 2.a vittoria in campionato contro il Pescara in trasferta per 1-2. La Juve Stabia è appaiata in classifica proprio ai liguri con 7 punti ma i campani di Caserta sono in ripresa, infatti sono reduci da due vittorie consecutive contro il Trapani in trasferta per 1-2 e il netto successo nell’ultimo turno per 4-2 contro il Pordenone.

Trapani-Empoli. Allo stadio ‘Provinciale’ il Trapani riceve l’ Empoli. I siciliani in classifica sono penultimi con 5 punti e sono reduci dal pareggio esterno dell’ultimo turno sul campo della Virtus Entella. Gli ospiti occupano la 3.a posizione con 15 punti in classifica e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Cremonese.

Livorno-Pisa. Allo stadio ‘Picchi’ va in scena il match più interessante di questa 9.a giornata di Serie B, ovvero il derby toscano tra il Livorno e il Pisa. Gli amaranto sono ultimi in classifica con 4 punti e sono reduci da bene 3 sconfitte consecutive contro Salernitana e Chievo in casa e nell’ultimo turno è arrivata un’altra sconfitta ma sul campo del Frosinone per 1-0. I nerazzurri, invece, occupano la 13.a posizione con 10 punti e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Crotone.

Serie B, partite 9.a giornata domenica 27 ottobre



Cremonese-Frosinone (ore 21).