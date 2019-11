Brasile-Argentina non può essere chiamata amichevole. Le due superpotenze del calcio sud americano si incontreranno venerdì 15 novembre e il match è senz’altro tra i più attesi in questa ricca settimana calcistica. Non sarà della partita uno degli uomini più attesi: Neymar. Il fuoriclasse del PSG è fermo ai box da un mese per un problema muscolare, ma il suo recupero pare procedere per il meglio. Al suo posto è stato chiamato l’astro nascente del calcio brasiliano e che tanto ha impressionato in questi ultimi mesi tra le fila del Real Madrid: Rodrygo Goes. Il classe 2001 scalpita per il suo esordio in Selecao che avverrà contro Leo Messi, convocato assieme a Dybala e Aguero per questa affasciante sfida. Tanta carne al fuoco insomma nonostante l’assenza pesante di Neymar. Il CT dell’Argentina Scaloni, ha invece ignorato le ottime prestazioni offerte dai vari Higuain e Icardi in questi ultimi mesi. Entrambi gli attaccanti di Juventus e PSG non sono stati convocati e non saranno della partita. Higuain aveva dato l’addio alla nazionale ma una chiamata da parte del CT avrebbe potuto far cambiare idea al 32enne. Ma ciò non è accaduto.

L’ultimo precedente tra le due compagini risale all’estate scorsa, dove il Brasile sconfisse gli argentini per 2-0 nella semifinale di Copa America, competizione poi vinta dai verde oro di Tite. Calcio d’inizio venerdì 15 novembre, ore 18.

Brasile-Argentina streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 15 novembre ore 18

Il match amichevole Brasile-Argentina, in programma venerdì 15 novembre alle ore 18, non è al momento disponibile per la diretta tv o lo streaming in Italia. Qualora ci fossero aggiornamenti in merito, la redazione di SuperNews vi aggiornerà tempestivamente all’interno di questa pagina.