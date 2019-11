Smaltita la delusione per il Superclasico perso per 1-0 contro l’Argentina in Arabia Saudita, il Brasile di Tite vuole tornare alla vittoria prima possibile. Magari sfoderando il talento già cristallino e in voga del momento: Rodrygo Goes. L’ala destra del Real Madrid ha giocato solamente per 20 minuto contro l’Argentina di Messi, non riuscendo a mettersi in evidenza. Troppo poco il tempo in campo per l’ex Santos che vuole più spazio in vista della prossima amichevole in programma martedì 19 novembre, contro la Corea del Sud. Tite non ha voluto giocarsi la carta Rodrygo dall’inizio con gli argentini, ma contro i coreani la presenza del talento classe 2001 potrebbe essere realtà. I tifosi lo invocano a gran voce e in questo momento non si fa altro che parlare di lui dopo la famosa tripletta in Champions League al Galatasaray. Nonostante la sconfitta, la nota positiva del Brasile nel match con l’Argentina di Scaloni è stato senz’altro il ritorno in campo di Alisson. Il portiere del Liverpool era pure riuscito a parare un rigore a Messi, che però poi lo ha ribadito in rete. Calcio d’inizio ore 14:30, martedì 19 novembre.

Brasile-Corea del Sud streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 19 novembre ore 14:30

Il match amichevole Brasile-Corea del Sud, in programma martedì 19 novembre alle ore 14:30, non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente tv italiana. Potrebbe essere possibile vedere il match se si possiede un decoder dove siano visibili i canali beIN Sports. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming, consigliamo di collegarsi alle pagine Facebook di entrambe le nazionali, le quali potrebbero trasmettere il match oppure disporre di una dettagliata diretta live.