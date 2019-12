Benevento-Ascoli. Alle ore 18 allo stadio ‘Ciro Vigorito’ il Benevento di Filippo Inzaghi ospiterà l’Ascoli di Paolo Zanetti, il match è valido per la 19.a giornata del campionato di Serie B, ultima del girone d’andata e che verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Dazn. Serie B senza sosta che arriva oggi al giro di boa prima della sosta invernale che terminerà il 18 gennaio 2020 con la disputa della 1.a giornata di ritorno. Le ‘streghe’ stranno stradominando questo campionato di Serie B, infatti occupano la 1.a posizione con 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci da sei vittorie consecutive, l’ultima è arrivata nell’ultimo turno al ‘Bentegodi’ contro il Chievo per 1-2. I marchigiani, invece, sono in piena zona playoff ed occupano la 5.a posizione con 27 punti all’attivo (8 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna ottenuta contro il Pisa per 1-0.

Benevento-Ascoli sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, coaudiuvato da Daniele Marchi di Bologna e Mattia Scarpa di Reggio Emilia, il quarto uomo sarà il signor Eugenio Abbattista di Molfetta.



Benevento-Ascoli, le probabili formazioni. QUI BENEVENTO- Inzaghi fedelissimo al suo 3-5-2 con Montipò in porta; Gyamfi, Caldirola e Volta saranno i tre difensori; Letizia e Tello agiranno sulle corsie esterne con Improta, Viola e Schiattarella in mezzo al campo; la coppia d’attacco sarà formata da Coda e Sau. QUI ASCOLI- Zanetti risponderà con il 4-3-1-2 con Leali in porta; in difesa spazio per Padoin, Brosco, Gravillon e D’Elia; in mezzo al campo giocheranno Cavion, Troiano e Brlek; Petrucci sarà il trequartista alle spalle dei due attaccanti che saranno Scamacca, Ardemagni.

Benevento (3-5-2): Montipò; Gyamfi, Caldirola, Volta; Letizia, Improta, Viola, Schiattarella, Tello; Coda, Sau. All. Inzaghi.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Troiano, Brlek; Petrucci; Scamacca, Ardemagni. All. Zanetti.

Benevento-Ascoli, come seguire il match in tv e streaming

Benevento-Ascoli, info diretta tv e streaming. Questo match valido per la 19.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Dazn è visibile solo se si acquista il ticket di 9,99 € al mese.