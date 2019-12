Hoffenheim-Borussia Dortmund. Alla ‘Wirsol Rhein-Neckar-Arena’ l’ Hoffenheim di Alfred Schreuder ospita il Borussia Dortmund di Lucien Favre, il match è valido per la 17.a giornata della Bundesliga, ultima del girone d’andata. I padroni di casa stanno svolgendo una stagione altalenante, infatti occupano la 9.a posizione in classifica con 24 punti all’attivo (7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e dopo le due sconfitte consecutive contro Augsburg e Lipsia, nel turno infrasettimanale è arrivata la vittoria in trasferta contro l’Union Berlino 0-2. Gli ospiti, invece, occupano la 4.a posizione con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dallo spettacolare 3-3 del ‘Signal Iduna Park’ contro il Lipsia. Trasferta che per gli uomini di Favre potrebbe rappresentare un’insidia contro un Hoffenheim che vorrà risalire la classifica ma il BVB non può sbagliare se vuole restare agganciato al treno delle prime.

Hoffenheim-Borussia Dortmund, le probabili formazioni. QUI HOFFENHEIM- Schreuder si affiderà al 4-2-3-1 con Baumann in porta; Kaderabek, Akpoguma, Bicakcic e Skov saranno i quattro difensori; in mediana spazio per Samassekou e Grillitsch; Bebou, Geiger e Adamyan agiranno alle spalle dell’unica punta Kramaric. QUI BORUSSIA DORTMUND- Favre risponderà con il 3-4-2-1 con Burki tra i pali; il trio difensivo sarà formato da Akanji, Hummels e Zagadou; Hakimi, Brandt, Weigl e Guerreiro saranno i quattro centrocampisti con Sancho e T. Hazard alle spalle dell’unica punta Reus.

Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Kaderabek, Akpoguma, Bicakcic, Skov; Samassekou, Grillitsch; Bebou, Geiger, Adamyan; Kramaric. All. Schreuder.

Dortmund (3-4-2-1): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Brandt, Weigl, Guerreiro; Sancho, Hazard; Reus. All. Favre.

Hoffenheim-Borussia Dortmund, come seguire il match in tv e streaming

Hoffenheim-Borussia Dortmund, info diretta tv e streaming. Il match della ‘Wirsol Rhein-Neckar-Arena’ valido per la 18.a giornata della Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, sarà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 482 del digitale terrestre, e su Sky Sport Football per il satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.