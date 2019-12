Liverpool-Wolverhampton diretta tv e streaming, dove vedere match Premier League domenica 29 dicembre

Dopo aver travolto con un sonoro 4-0 il Leicester di Rodgers, ipotecando ulteriormente il titolo di Premier League 2019/20, il Liverpool di Jurgen Klopp si appresta a tornare ad Anfield da campione del mondo per affrontare il Wolverhampton. I Reds sono sempre più inarrestabili e impressiona il grande stato di forma di Firmino, a segno nella finale di Mondiale per Club contro il Flamengo e anche nel poker del King Power Stadium. Oltre allo stato di grazia del brasiliano, constatiamo pure l’eccellente continuità sulla corsia destra da parte del terzino Alexander-Arnold autore di prestazioni straordinarie e sempre più decisivo anche in zona gol.

Il Wolverhampton conta un ottavo posto di valore in Premier e sarà un’avversario che darà filo da torcere ai Reds, anche se espugnare Anfield sembra praticamente una missione impossibile per chiunque in questo momento. Come ogni sfida che contraddistingue il calcio inglese e specialmente il Liverpool, lo spettacolo è assicurato. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 29 dicembre.

Liverpool-Wolverhampton diretta tv e streaming, dove vedere Premier League domenica 29 dicembre

Il match di Premier League, Liverpool-Wolverhampton, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport domenica 29 dicembre alle ore 17:30. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming. Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare sul proprio smartphone, tablet o pc. Buona visione!