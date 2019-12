NBA Philadelphia vs Utah jazz

In NBA si scontrano i 76ers di Philadelphia vs Utah jazz. Gli ospiti devono fare di tutto per vincere, in quanto hanno collezionato una solo una vittoria nelle ultime 4 partite. Il primo quarto non va come si deve e i padroni di casa lo conducono per 31 a 23.

Si allunga ancora di più nel secondo quarto il vantaggio dei padroni di casa trascinati da Simmons in avanti che non sbaglia niente da sotto il canestro e da Thybulle ñella sua prima gara stagionale con i suoi canestri da tre punti, gli ospiti non giocano male ma sbagliano molti tiri liberi e si fermano a 42 punti contro i 60 del Philadelphia.

Nel terzo set gli ospiti entrano in partita con i canestri da tre di Ingles e quelli dalla media distanza e da sotto il canestro di Gobert ma lo svantaggio e troppo per riuscire a recuperare e chiudono il quarto a 66 a 85 e giocandosi tutto nel ultimo quarto.

Nell’ultimo quarto i jazz grazie a Gobert che canestro dopo canestro riesce a trascinare la sua squadra a 9 punti dal Philadelphia, chiudendo il risultato su 103 a 94.