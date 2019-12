Tottenham-Chelsea streaming e diretta tv, dove vedere Premier League domenica 22 dicembre

La domenica di Premier League ci offrirà spettacolo e grandi emozioni con il derby londinese tra Tottenham e Chelsea. Gli Spurs di Mourinho hanno ingranato la marcia e sono ora al quinto posto in classifica, dopo un avvia tutt’altro che esaltante agli ordini dell’ex tecnico Pochettino. Il vento con Mou pare essere cambiato e le 5 vittorie su 7 gare disputate con lo Special One in panchina, sono un segnale di come la squadra abbia risposto positivamente la cambio di allenatore.

Gli Spurs hanno solamente tre punti meno del Chelsea Lampard, quarto con 29 punti ma reduce da due cocenti sconfitte consecutive contro Everton e Bournemouth. Interessanti saranno le sfide tra i vari attaccanti presenti in campo: Son e Kane sfideranno le frecce Blues che portano il nome di Abraham (11 reti e 3 assist all’attivo in questa Premier) e l’americano Pulisic. Finalmente convincente ad alti livelli dopo l’apprendistato in Germania tra le fila del Borussia Dortmund. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 22 dicembre.

Tottenham-Chelsea streaming e diretta tv, dove vedere Premier domenica 22 dicembre

Il match valido per la 18a giornata di Premier League, Tottenham-Chelsea, in programma domenica 22 dicembre alle ore 17:30, sarà trasmesso su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano gustarsi il match in streaming direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buon divertimento!