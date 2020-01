Barcellona-Setien, è già crisi? La squadra non segue il nuovo tecnico

Prime grane per Quique Setien a Barcellona. Il nuovo tecnico dei blaugrana ha subito la prima cocente sconfitta proprio ieri a Valencia, con i Murcielagos che si sono imposti per 2-0 al Mestalla. I padroni di casa hanno portato a casa i tre punti con pieno merito, annichilendo il nuovo Barcelona targato Setien. Salvato da Ter Stegen, il quale ha evitato una debacle totale. Non è servita a nulla la reazione di Messi & co. nella ripresa. Tardiva e poco convinta.

Qualcosa non quadra nel nuovo assetto tattico di Setien. Nel post-gara, l’allenatore ha espresso tutto il suo disappunto, finendo per ammettere il non assorbimento mentale della sua filosofia di gioco da parte dei calciatori. Una grana importante da risolvere, dato che i blaugrana lottano per obiettivi importanti ogni anno. Il suo 3-1-4-2 schierato a Valencia, non ha convinto proprio nessuno. Nemmeno lui.

Griezamann corpo estraneo alla squadra

L’assenza prolungata di Luis Suarez, ha spianato le strade della titolarità fissa ad Antoine Griezmann. Il francese però, sembra ancora essere un corpo estraneo nel Barcellona. Sia con Valverde che con Setien, l’ex Atletico Madrid non riesce proprio a ingranare e Leo Messi pare non trovarsi bene con lui in avanti. A Leo manca Suarez, giocatore con il quale si integra decisamente meglio che con il francese. Setien dovrà essere bravo a far coesistere i due attaccanti. Qualora non fosse così, il Real Madrid di Zidane potrebbe farla franca grazie ai suoi giovani. Dando così una lezione d’umiltà al Barcellona. Squadra che ha dominato il calcio spagnolo in lungo e in largo in questi ultimi 11 anni.