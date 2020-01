Consigli Fantacalcio Serie A 2019-2020, 18.a giornata: ecco chi schierare nella formazione titolare

Consigli Fantacalcio 18.a giornata. Dopo la sosta natalizia ritorna la Serie A e lo fa nel turno

dell’ Epifania. Domenica 5 gennaio ci saranno quattro anticipi inediti: alle ore 12.30 si parte dal ‘Rigamonti’ con Brescia-Lazio; alle 15 al ‘Mazza’ ci sarà Spal-Verona; alle ore 18 sarà la volta di Genoa-Sassuolo ed infine alle ore 20.45 all’ Olimpico ci sarà Roma-Torino. Lunedì 6 gennaio alle ore 12.30 è in programma al ‘Dall’Ara’ l derby dell’ Appennino tra Bologna e Fiorentina. Alle ore 15 sono in programma tre gare: Atalanta-Parma; Juventus-Cagliari e Milan-Sampdoria. Alle ore 18 è in programma al ‘Via del Mare’ Lecce-Udinese; infine chiude la 18.a giornata il big match del ‘San Paolo’, Napoli-Inter. Dopo i consigli della 17.a giornata, ecco i ‘Consigli Fantacalcio’ per il turno in programma nel weekend.

Consigli Fantacalcio: il quadro completo dei consigliati



Brescia-Lazio (domenica ore 12.30). Al ‘Rigamonti’ si apre il 2020 di Serie A. I lombardi di Corini dovranno fare a meno di Dessena per infortunio ma resta in dubbio Ndoj con Spalek che dovrebbe occupare al suo posto il ruolo di trequartista, davanti tandem Balotelli-Torregrossa. Nella lanciata Lazio di Inzaghi non ci saranno per squalifica Leiva e Luis Alberto, in attacco solita coppia d’attacco composta da Correa e Immobile.

Consigliati: Romulo, Balotelli o Torregrossa (Brescia); Milinkovic, Correa e Immobile (Lazio).

Spal-Verona (domenica ore 15). Allo stadio ‘Mazza’ la Spal riceve il Verona. Negli estensi Fares, Reca e D’Alessandro sono fermi ai box; in ottica fantacalcio si può schierare in porta Berisha ma anche Kurtic e Petagna sono da utilizzare. Negli scaligeri squalificato Amrabat, pertanto in difesa si può optare su Faraoni, che sta facendo molto bene, ma si può puntare anche su Veloso, Verre e Di Carmine.

Genoa-Sassuolo (domenica ore 18). A ‘Marassi’ parte l’avventura di Nicola sulla panchina del Genoa. ‘Grifone’ che si sta rinforzando sul mercato e che vuole dare una sterzata alla stagione. Per questo match contro il Sassuolo, me migliori scelte sono: Radu, Criscito, Pandev e Pinamonti. Nei neroverdi Chiriches e Defrel sono infortunati, mentre Berardi e Marlon sono in dubbio; dunque i consigliati per questa gara di ‘Marassi’ sono Djuricic, Boga e Caputo.

Consigliati: Radu, Criscito, Pandev e Pinamonti (Genoa); Djuricic, Boga e Caputo (Sassuolo).

Roma-Torino (domenica ore 20.45). All’ Olimpico la Roma ospita il Torino. Nei giallorossi Fonseca dovrà ancora fare a meno di Zappacosta, Santon e Cristante, mentre Pastore è in dubbio. Per questo match si possono schierare Pau Lopez in porta; Smalling sta offrendo prestazoni al top e anche Kolarov per la difesa è schierabile; a centrocampo le scelte migliori restano Pellegrini e Zaniolo e davanti ovviamente si deve schierare Dzeko. Nel Torino diverse assenze tra squalifiche ed infortuni, infatti Bremer e Ansaldi sono squalificati, invece Lyanco, Baselli, Edera e Iago Falque sono ai box. Nei granata sono da schierare Verdi e Belotti.

Consigliati: Pau Lopez, Smalling, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo e Dzeko (Roma); Verdi e Belotti (Torino).

Bologna-Fiorentina (lunedì ore 12.30). Allo stadio ‘Dall’Ara’ è in programma il derby dell’ Appennino tra Bologna e Fiorentina. Nei felsinei sono out per infortunio Dijks e Krejci, mentre sono schierabili Orsolini, Soriano e Palacio. Nei viola esordio in panchina per il neo tecnico Iachini, che avrà tutti a disposizione eccezion fatta per Ribery; nei viola i consigliati sono Catrovilli e Vlahovic ma occhio all’impiego di Chiesa.

Consigliati: Orsolini, Soriano e Palacio (Bologna); Catrovilli e Vlahovic (Fiorentina).

Atalanta-Parma (lunedì ore 15). Al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta riceve il Parma. Nei bergamaschi potrebbe non essere della partita Gollini, causa influenza, ma le migliori scelte nerazzurre sono Palomino in difesa, Gomez per i centrocampisti e davanti Ilicic e Muriel. Nei ducali assente Gagliolo per squalifica, ma non ci saranno anche Cornelius, Gervingo e Karamoh, pertanto per il Parma i consigliati sono Kucka e l’ex atalantino Kulusevski, che a giugno passerà alla Juventus.

Consigliati: Palomino, Gomez, Ilicic e Muriel (Atalanta); Kucka e Kulusevski (Parma).

Juventus-Cagliari (lunedì ore 15). All’ ‘Allianz Stadium’ la Juventus ospita il Cagliari. Nei bianconeri squalificato tre turni Bentancur, mentre sono out per infortunio Chiellini e Khedira; nei bianconeri ritorna in porta Szczesny, mentre a centrocampo il prescelto resta Pjanic, davanti Sarri dovrebbe puntare sul tridente. Nei sardi Pisacane è squalificato, ai box Cragno, Ceppitelli e Pavoletti, mentre Castro è in dubbio. In ottica fantacalcio i consigliati per il Cagliari sono Nainggolan e Joao Pedro.

Consigliati: Szczesny, Pjanic, Ronaldo, Dybala e Higuain (Juventus); Nainggolan e Joao Pedro (Cagliari).

Milan-Sampdoria (lunedì ore 15). A ‘San Siro’ il Milan ospita la Sampdoria. Nei rossoneri indisponibile solo Duarte, mentre parte dalla panchina Ibrahimovic che potrebbe avere uno spezzone di gara. I consigliati rossoneri per questo match sono Donnarumma, Bonaventura e Suso. Nei blucerchiati Caprari è squalificato, mentre sono infortunati Barreto e Ferrari, mentre Bertolacci è in dubbio. Consigli Fantacalcio per la Sampdoria sono Ramirez, Gabbiadini e Quagliarella.

Consigliati: Donnarumma, Bonaventura e Suso (Milan); Ramirez, Gabbiadini e Quagliarella (Sampdoria).

Lecce-Udinese (domenica ore 18). A ‘Via del Mare’ il Lecce ospita l’Udinese. Nei salentini non ci sarà lo squalificato Calderoni ma non sarà della partita l’infortunato Meccariello, mentre Majer è in dubbio. Per i Consigli Fantacalcio si potrebbe otpare su uno tra Falco e Babacar. Nei friulani unico assente l’infortunato Samir, dunque sono schierabili Mandragora, De Paul e Okaka.

Consigliati: Falco o Babacar (Lecce); Mandragora, De Paul e Okaka (Udinese).

Napoli-Inter (lunedì ore 20.45). Chiude la 18.a giornata il posticipo del ‘San Paolo’ tra Napoli ed Inter. Gattuso non avrà per infortunio Malcuit e Koulibaly, mentre Maksimovic è in dubbio; nei nerazzurri non saranno della partita Asamoah, D’Ambrosio e Sanchez. Consigli Fantacalcio: Allan, Zielinski e Milik per il Napoli; mentre per l’Inter De Vrij, Brozovic, Lautaro e Lukaku.

Consigliati: Allan, Zielinski e Milik (Napoli); De Vrij, Brozovic, Lautaro e Lukaku (Inter).