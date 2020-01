Lautaro-Barcellona, i blaugrana puntano decisi il bomber dell’Inter

Il Barcellona è un cerca di eredi per gli “intoccabili” Leo Messi e Luis Suarez. I due fuoriclasse in forza a Valverde continuano a segnare a raffica e sono punti fermi della squadra blaugrana, ma Bartomeu e soci continuano a sondare eventuali alternative per il futuro. I catalani non hanno ancora abbandonato del tutto la pista Neymar, scontento a Parigi e fortemente pentito di aver lasciato il Camp Nou per sposare il progetto PSG. Arrivare al brasiliano è possibile ma no facile come poteva sembrare. Neymar rimane il giocatore più pagato del pianeta (222 milioni di euro andati nelle casse del Barcellona oramai 3 anni fa).

Il PSG non vuole liberare facilmente il proprio calciatore e proprio per questo, il Barca sta puntando deciso verso il mercato italiano. Il giocatore che interessa maggiormente a Valverde è Lautaro Martinez.

Lautaro il prediletto di Leo Messi

Il bomber argentino è il calciatore prediletto da Leo Messi: il sei volte Pallone d’Oro gradisce giocare con Lautaro, con il quale ha disputato l’ultima Copa America in Brasile. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal programma tv spagnolo Chiringuito, il Barcellona sarebbe disposto a sborsare il denaro necessario per la clausola rescissoria necessaria a liberare il calciatore nerazzurro. La clausola rescissoria ammonta a 111 milioni di euro, ma Antonio Conte non ha intenzione di lasciar partire l’attaccante.