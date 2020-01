Tolentino-Fasano. Alle ore 14.30 allo ‘Stadio della Vittoria’ di Tolentino i padroni di casa del Tolentino guidati in panchina da mister Andrea Mosconi ospitano il Fasano di mister Giuseppe Laterza, il match è valido per l’andata della semifinale della Coppa Italia di Serie D, il ritorno si giocherà al ‘Vito Curlo’ di Fasano il prossimo 12 febbraio. Per giungere fin qui il Tolentino ha eliminato ai 32.esimi il Cannara battuto a domicilio 3-1, nei 16.esimi è arrivata la vittoria interna contro il Montegiorgio per 2-0, agli ottavi di finale successo per 4-2 sul Mezzolara ed infine ai quarti è arrivato il successo esterno ai calci di rigore contro il Pineto. Il Fasano a sua volta ha eliminato ai 32.esimi il Francavilla in Sinni in trasferta 0-2, ai 16.esimi successo interno per 3-2 contro il Taranto, agli ottavi di finale vittoria esterna contro il Savoia per 0-1 ed infine nei quarti vittoria interna contro il Foggia dopo i calci di rigore. La vincente di Tolentino-Fasano affronterà in finale la vincente di Sanremese-Folgore Caratese, andata questo pomeriggio alle ore 14.30 e il ritorno fissato sempre per mercoledì 12 febbraio. Tolentino-Fasano sarà diretta dal signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma, coaudiuvato dai signori Federico Fratello di Latina e Roberto D’Ascanio di Roma.

Tolentino-Fasano, come seguire il match in tv e streaming

Tolentino-Fasano, info diretta tv e streaming. Questo match valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30 al momento non dovrebbe essere trasmesso da nessuna rete ma è opportuno restare sintonizzati con noi di Supernews in attesa di ulteriori aggiornamenti, infatti il match potrebbe essere all’ultimo mento trasmesso su qualche tv locale. Per chi volesse seguire la gara minuto per minuto, potrà farlo consultando le due pagine Facebook delle due squadre con aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta testuale di questo match.