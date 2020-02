Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte. Alle ore 20.30 di venerdì 14 febbraio al ‘Signal Iduna Park’ il Borussia Dortmund di Lucien Favre ospiterà l’Eintracht Francoforte di Adolf Hutter, il match è valido per la 22.a giornata della Bundesliga. I gialloneri occupano la 3.a posizione in classifica con 39 punti all’attivo (11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte) e sono a -4 dalla capolista Bayern e a -3 dal secondo posto, attualmente occupato dal Lipsia, formazione di casa reduce dalla pesante sconfitta per 4-3 contro il Bayer Leverkusen. Gli ospiti, invece, occupano la 9.a posizione in classifica con 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dall’imponente 5-0 dell’ultimo turno, rifilato all’Augsburg.

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni. QUI BORUSSIA DORTMUND- Favre si affiderà al 3-4-3 con Burki tra i pali; in difesa spazio per il trio composto da Akanji, Hummels e Zagadou; Guerreiro e Hakimi saranno i due esterni di centrocampo con Can e Witsel in mezzo al campo; il tridente offensivo sarà formato da Sancho, Haaland e Hazard. QUI EINTRACHT FRACONFORTE- Hutter risponderà con il 4-2-3-1 con Trapp in porta; in difesa ci saranno Toure, Hasebe, Hinteregger e N’Dicka; in mediana spazio per Kohr e Ilsanker; Kostic, Gacinovic e Chandler agiranno alle spalle dell’unica punta, l’ex milanista André Silva.

Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Sancho, Haaland, Hazard. All. Favre.

Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Ilsanker; Kostic, Gacinovic, Chandler; André Silva. All. Hutter.

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte , come seguire il match in tv e streaming

Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, info diretta tv e streaming. Il match del ‘Signal Iduna Park’, valido per la 22.a giornata di Bundesliga, calcio d’inizio fissato per le ore 20.30, sarà trasmesso su Sky Sport Collection, canale 205 del satellite. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.