Neymar-Real Madrid: Casemiro sponsorizza O’Ney, le merengues ci proveranno in estate?

Le frizioni tra Neymar e PSG, stanno portando i top club europei a sondare il terreno per il fuoriclasse brasiliano. Nonostante qualche infortunio di troppo, la stagione dell’ex Barcellona è da considerarsi positiva. Leo Messi lo rivuole a Barcellona e l’idea piacerebbe al classe 1992 in forza ai parigini, ma i rivali per eccellenza dei blaugrana, il Real Madrid, potrebbero fare uno sgarbo alla squadra di Bartomeu.

Il presidente blaugrana è titubante e le merengues sono pronte ad acquistare il numero uno del calcio brasiliano, sponsorizzato da uno degli uomini chiave di questo Real Madrid: Casemiro. Il mediano in forza alla rosa di Zidane, ha rilasciato un’intervista ad AS dove ha trovato il modo di parlare del suo compagno di squadra in Nazionale brasiliana.

Il mediano delle merengues, vuole O’Ney per la prossima stagione

Intervistato da AS, Casemiro ha parlato di Neymar, spendendo parole al miele per lui: “Parlo quasi tutti i giorni con Neymar. È un crack. Spero che possa venire al Real Madrid. Se lo preferisco a Mbappe? Sono due calciatori molto differenti”. Considerata la situazione attuale di Neymar nel PSG, un suo addio a fine stagione non è poi così impossibile. Specialmente in caso di uscita anticipata dalla Champions League per mano del Borussia Dortmund di Haaland. Impostosi per 2-1 nell’ottavo di finale d’andata.