In vista del match di Champions League con il Real Madrid, il Manchester City di Guardiola prosegue il proprio cammino in Premier League. Gli Sky Blues sono al secondo posto a -25 punti dalla capolista Liverpool, ma con una partita da recuperare con l’Arsenal. Oramai la squadra campione in carica ha mollato la presta in campionato, ma i Citizens devono guardarsi le spalle dal Leicester, distante solamente 4 punti. L’impegno di sabato contro il Burnley, non sembra spaventare anche se i ragazzi di Dyche vengono da ben 7 risultati utili consecutivi.

Una realtà dunque da non sottovalutare per De Bruyne & co., anche se nel match d’andata finì con un netto 1-4 per il City. Grande protagonista Gabriel Jesus, attaccante in forma in queste ultime giornate e che potrebbe essere schierato in tandem con Sergio Aguero. Calcio d’inizio ore 16, sabato 14 marzo.

Manchester City-Burnley streaming e diretta tv, dove vedere Premier League sabato 14 marzo ore 16

Il match di Premier League, Manchester City-Burnley, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, precisamente al canale Sky Sport Football. Disponibile pure in 4K HDR con Sky Q satellite. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV, è disponibile per tutti gli abbonati Sky l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare sul proprio dispositivo. Buona visione!