Sheffield Wednesday-Manchester City. Ale ore 20.45 al ‘Hillsborough Stadium’ di Sheffield i padroni di casa dello Sheffield Wednesday di Garry Monk ospitano il Manchester City di Pep Guardiola, il match è valido per gli ottavi di finale della Fa Cup. Il cammino delle due formazioni per raggiungere quest’ottavo di finale è stato differente: lo Sheffield Wednesday ha eliminato nei 32.esimi di finale in trasferta il Brighton 0-1, invece ai 16.mi di finale ha eliminato sempre in trasferta il Qpr 1-2; mentre il Manchester City ha eliminato ai 32.mi di finale il Port Vale 4-1, invece nei 16.mi di finale ha eliminato il Fulham 4-0. Lo Sheffield Wednesday occupa la 12.a posizione nella Championship con 48 punti ed è reduce dalla sconfitta interna per 1-3 contro il Derby County; i ‘citizens’, invece, occupano la 2.a posizione in classifica della Premier League con 57 punti e sono reduci dalla vittoria della Carabao Cup in finale contro l’Aston Villa, gara che si è giocata domenica scorsa nel mitico tempio di ‘Wembley’ e ha visto gli uomini di Guardiola trionfare per 2-1.



Sheffield Wednesday-Manchester City, come seguire il match in tv e streaming

Sheffield wednesday-Manchester City, info diretta tv e streaming. Questo ottavo di finale della Fa Cup sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.