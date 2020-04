FIFA 20, ecco gli aggiornamenti relativi alle Patch 1.18 e 1.19

FIFA 20, il “calcio”durante il Coronavirus. Il pallone non rotola sui campi da gioco ormai da un mese a causa dell’emergenza Coronavirus che non tende a fermarsi e questo è un duro colpo principalmente per gli appassionati di calcio che in questi giorni molto duri per duri tendono a passare il loro tempo utilizzando un joypad e una console come Ps4 ed Xbox e tra i giochi più utilizzati in questo periodo c’è certamente FIFA 20. La EA Sports ha rilasciato ulteriori aggiornamenti in questo periodo risolvendo determinati bug. Le patch rilasciate sono la Patch 1.8 e la 1.19.

FIFA 20, ecco le novità presenti con i nuovi aggiornamenti

FIFA 20, la Patch 1.18 pesa circa 4 GB e i nostri player le hanno scaricate sulle rispettive console prima di utilizzarle. Tra le principali novità di questi aggiornamenti vi è una modifica relativa alle tattiche da utilizzare durante i match. A proposito di tattiche di gioco, questa patch riguarda l’attacco sul lato della palla, tattica che influisce sulla resistenza dei giocatori e pertanto in merito a questo è stato diminuito anche il pressing dei calciatori. Oltre al Gameplay, sono stati introdotti alcuni club mancanti per quanto riguarda il Sudamerica con l’aggiunta di Guarani e S.C Barcellona e sono stati aggiornati anche stadi, divise, tabelloni pubblicitari e presentazioni grafiche.

FIFA 20, la Patch 1.19. Quest’ultimo aggiornamento riguarda in particolar modo la modalità Ultimate Team. Infatti è stato risolto un problema di instabilità in questa modalità che riguardava un compagno di squadra controllato dalla CPU che interveniva nella gara provocando un goal. Inoltre è stata migliorata la stabilità e le prestazioni.