Milan-Rangnick, ecco i giocatori che il tedesco vuole in rossonero

Ralf Rangnick ha le idee chiare per il Milan che verrà. Il tedesco è il nome caldo della società per far ripartire il Diavolo e l’ex Schalke ha già dettato una linea chiara per il futuro: puntare sui giovani. Rangnick è sempre stato un grande scopritore di talenti e al Lipsia ne sanno qualcosa.

Secondo Il Corriere dello Sport, l’obiettivo del tecnico sarebbe quello di portare in rossonero tre calciatori in particolare. Tutti e tre provenienti proprio dal Lipsia: Upamecano, Timo Werner e Dani Olmo. Tre calciatori di prospettiva è già esperti nonostante la giovane età. Timo Werner è senz’altro quello di più valore in questo trio: attaccante rapido, agile e capace di giocare sia come ala che come attaccante centrale. La sua visione di gioco e il suo dribbling bruciante darebbero imprevedibilità alla manovra offensiva rossonera, ma il prezzo del cartellino non è dei più bassi: 60 milioni di euro. Inoltre su di lui, c’è anche la pressione del Liverpool.

Upamecano e Olmo per la rinascita del Milan

Upamecano invece è un difensore fortissimo fisicamente e veramente veloce. Il francese può essere schierato in una difesa a quattro come puro centrale difensivo, ma le indiscusse doti atletiche lo rendono adattabile anche per un’ipotetica difesa a tre. Il valore del transalpino si aggira intorno ai 30 milioni euro.

Infine veniamo allo spagnolo Dani Olmo, valutato 40 milioni di euro. Attaccante duttile e impiegabile come trequartista, Olmo sarebbe una vera e propria scommessa su cui puntare . Ancora acerbo, il classe 1998 è senza dubbio un ragazzo di prospettiva che sotto la guida di Rangnick potrebbe davvero esplodere. Saranno questi i tre nomi su cui la società rossonera punterà maggiormente per far contento il nuovo allenatore?