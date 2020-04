Si è spento Franco Lauro, giornalista sportivo Rai

Altro lutto colpisce il giornalismo sportivo italiano. Questo pomeriggio è venuto a mancare Franco Lauro, giornalista Rai, volto storico dei programmi sportivi, oltre che voce storica delle telecronache. Franco Lauro aveva 59 anni ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket. Era uno dei volti più noti della redazione sportiva di Viale Mazzini, è stato lo speaker al palazzetto per il mitico Banco Roma e in passato aveva condotto anche la Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, le due trasmissioni di punta della Rai. Lauro è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni si era dedicato alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo Rai. Secondo quanto appreso, il famoso giornalista Rai è stato colpito da un infarto nella sua abitazione a Roma. Le forze dell’ordine sono entrate nella sua casa nel centro della Capitale trovando il cadavere dell’uomo privo di vita, poi portato via dall’ambulanza accorsa senza poter intervenire, decretandone il decesso. Dopo Gianni Mura, Ruggeri e Rialti, la stampa sportiva italiana perde un altro pezzo di storia.

La carriera

Romano, aveva iniziato in testate locali, occupandosi soprattutto di calciomercato. In Rai era entrato nel 1984, diventando poi la voce del basket e dal 2008 al 2014 il conduttore di “90 minuto”.