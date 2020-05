FIFA 20: prezzo stracciato su GameStopZing per maggio

Il calcio in questo momento è su FIFA 20. Il videogioco calcistico più famoso del mondo sta unendo sempre di più gli sportivi in questo momento di stop forzato delle attività. I tornei online tra calciatori si consumano, dando vita a sfide divertenti sui vari profili Instagram. Il Coronavirus ci ha relegato in casa e ciò non ha fatto altro che incrementare le innumerevoli partite online, facendo diventare FIFA 20 un fenomeno di massa ancor più grande di come già è.

Il gioco è vendutissimo e con il passare del tempo – essendo uscito nel settembre 2019 – il prezzo è vertiginosamente diminuito. Il sito GameStopZing ha dato al via a una iniziativa promozionale molto interessante e che di certo incrementerà ulteriormente le vendite, in questo mese di maggio: FIFA 20 sarà messo in vendita da oggi per tutto questo mese a soli 29,98€ su PS4, XBox One e Nintendo Switch.

Una cifra veramente bassa e conveniente per questo videogame e il prezzo promozionale è attivo nei negozi della catena aperti in questo momento, ma anche sul sito ufficiale di GameStopZing. Nonostante il periodo difficoltoso, il prodotto verrà consegnato puntualmente dato che le spedizioni sono puntualissime nel 90% dei casi, come ricorda il portale evereye.it. Sicuramente una grande occasione per assicurarsi FIFA 20 a un prezzo veramente stracciato, considerando le titubanze relative al lancio di FIFA 21 data la situazione attuale nel mondo del calcio internazionale.