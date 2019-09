Chelsea-Valencia Streaming, orario e probabili formazioni della sfida di Champions League, oggi, 17 settembre

Inizia col “botto” la prima giornata del gruppo H di Champions League. Allo stadio Stamford Bridge di Londra si affrontano, infatti, Chelsea e Valencia, due outsider di questa competizione, che si trovano inserite in un raggruppamento dai destini incerti, nel quale sono comprese anche Ajax e Lille.

Il Chelsea, detentore dell’Europa League, parte leggermente favorito dopo aver surclassato il Wolverhampton con un roboante 5-2, che ha messo in mostra diversi govani lanciati in prima squadra da Franck Lampard. Tra questi, spicca il nome di Tammy Abraham, giovane attaccante dei blues, capace di segnare ben 7 gol nelle ultime tre partite, frutto di due doppiette consecutive e di una tripletta messa a segno contro la squadra di Nuno Espirito Santo. Occhio anche a Mason Mount, trequartista, che in Patria paragonano proprio all’attuale tecnico del Chelsea. Lampard, ale prese con i problemi di diversi “senatori” tra cui Pedro, Kantè, Rudiger e Palmieri, fa aggio proprio su questa “nuova leva” per provare a partire nel migliore dei modi in questa avventura europea.

Il Valencia attraversa, invece, un periodo alquanto tribolato: dopo l’esonero a sorpresa del tecnico Marcelino, la guida tecnica della squadra è stata assunta da Albert Celades, ex CT della Under 21 iberica, che ha incassato subito una brutta sconfitta contro il Barcellona (5-2 il risultato finale). La squadra naviga a metà classifica con 4 punti racimolati in altrettante gare, e la tensione con l’allenatore di certo non aiuta l’ambiente, dopo che, ieri, nessun giocatore si è presentato al fianco del tecnico per presentare la sfida in conferenza stampa. Un atto di protesta, che costerà una multa al club guidato da Peter Lim.

Chelsea-Valencia streaming e orario del match

La gara Chelsea-Valencia, in programma questa sera alle ore 21:00 sarà trasmesso in esclusiva su SkySport.

Chelsea-Valencia probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Mount, Abraham, Pulisic. Allenatore: Franck Lampard

VALENCIA (4-4-2): Cilessen; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Goyà; Guedes, Kondogbia, Parejo, Ferran Torres; Rodrigo, Gameiro. Allenatore: Albert Celades