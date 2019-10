Barcellona-Inter: streaming gratis e diretta tv UEFA Youth League, dove vedere il match mercoledì 2 ottobre

01

Mercoledì 2 ottobre alle ore 16 allo stadio Johan Cruyff di Sant Joan Despì, , si affronteranno Barcellona-Inter in un match valido per la seconda giornata del girone F della UEFA Youth League.

Barcellona-Inter, presentazione del match

Sarà una gara molto importante soprattutto per la squadra blaugrana del tecnico Víctor Valdés Arribas che avendo perso alla prima giornata in casa del Borussia Dortmund per 2-1 nonostante il vantaggio iniziale, sono costretti a vincere per non rimanere troppo indietro nella classifica del raggruppamento.

Discorso diverso per l’Inter dell’allenatore Armando Madonna che all’esordio hanno vinto con un sonoro 4-0 contro lo Slavia Praga davanti ai propri tifosi e anche un pareggio potrebbe essere visto in maniera positiva. I nerazzurri tra l’altro hanno cominciato alla grande il campionato Primavera con tre vittorie in altrettanti match con il primo posto insieme all’Atalanta con nove punti.

C’è un precedente in terra catalana tra le due squadre giocato la stagione scorsa (24 ottobre 2018) con la vittoria degli spagnoli per 2-1 che alla fine del girone arrivarono primi con i lombardi terzi ed eliminati dalla competizione.

L’arbitro della gara sarà il portoghese Antonio Emanuel Carvalho Nobre, che sarà coadiuvato dai connazionali Nuno Pereira e Alvaro Mesquita, quarto uomo, lo spagnolo Victor Garcia Verdura.

Barcellona-Inter, diretta tv e streaming

Il match tra Barcellona-Inter, seconda giornata della UEFA Youth League con calcio d’inizio alle ore 16, sarà visibile in diretta in chiaro e in esclusiva sul canale 20 Mediaset (canale numero 20 del digitale terrestre), con telecronaca di Federico Mastria e il commento tecnico dell’ex calciatore Giuseppe Incocciati. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming (gratuito) sul sito sportmediaset.it (o sull’app di Sportmediaset), disponibile su tutti i dispositivi mobili.