Avellino-Ternana: streaming e diretta tv Coppa Italia Serie C, dove vedere il match oggi 27 novembre

Questa sera alle ore 20 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi si sfideranno Avellino-Ternana nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Avellino-Ternana, presentazione del match

Nella gara secca odierna gli umbri partiranno con il favore del pronostico anche se gli irpini giocando in casa cercheranno di fare il colpaccio contro la squadra neroverde che attualmente è al secondo posto (insieme al Potenza) in classifica del girone C con 33 punti a – 7 dalla capolista Reggina. I ragazzi del tecnico Fabio Gallo hanno ottenuto dieci vittorie in sedici giornate con tre pareggi ed altrettante sconfitte e stanno dando filo da torcere alla squadra amaranto. Il cammino in Coppa Italia è partito ad agosto con la fase a gironi vinto a punteggio grazie alla vittorie contro Olbia e Rieti sconfitte rispettivamente per 3-2 in trasferta e 3-1 in casa, mentre nei sedicesimi largo successo allo stadio Liberati contro la Fermana per 4-1. Nell’ultimo turno di campionato giocato domenica c’è stata la vittoria casalinga contro la Viterbese Castrense per 2-1

Discorso diverso per l’Avellino che nonostante la vittoria di tre giorni fa contro il Rieti per 3-1, si trova al quint’ultimo posto con 17 punti insieme a Paganese e AZ Picerno e dunque in piena zona playout. Ricordiamo che la squadra campana a metà ottobre ha esonerato Giovanni Ignoffo che ha pagato un inizio di stagione negativo e ha ingaggiato l’esuberante Ezio Capuano che sta tenendo a galla la squadra nonostante un calendario complicato. Lo scorso 23 ottobre è riuscito a battere in trasferta proprio la Ternana per 1-0 (rete di Charpentier) con un’ottima partita difensiva; domenica scorsa c’è stata la vittoria casalinga molto importante contro il pericolante Rieti per 3-1.

Anche per i lupi il cammino nella Coppa Italia è cominciato ad agosto con la vittoria nel girone grazie al pareggio 2-2 sul campo della Paganese e la vittoria casalinga 1-0 contro il Bari, invece nei sedicesimi successo sempre contro la Cavese per 2-1.

La vincente di questo incontro sfiderà nei quarti (11 dicembre) chi avrà la meglio tra Robur Siena-Teramo, in programma questa sera alle ore 20.30.

L’arbitro della gara sarà Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel di Latina ed Emanuele De Angelis di Roma.

Sono undici i precedenti tra le due squadre giocati in terra campana tra Serie B e Serie C che vedono gli ospiti in vantaggio per quattro successi contro i tre dei padroni di casa ed altrettanti pareggi. Ultimo match è datato 8 settembre 2013 con gli irpini che uscirono vittoriosi 1-0 grazie alla rete di Castaldo al 54′.

Ternana-Avellino, diretta tv e streaming

Il match degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C Avellino-Ternana (calcio d’inizio ore 20), sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.