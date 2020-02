Basket, Final Eight Coppa Italia: calendario e programmazione tv

Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro si disputeranno le Final Eight di Coppa Italia di basket con la classica formula dei quarti di finale ad eliminazione diretta, poi semifinale e finalissima e dove parteciperanno le squadre che hanno terminato il girone d’andata nelle prime otto posizioni.

Final Eight Coppa Italia, presentazione dei quarti di finale

A scendere in campo giovedì alle ore 18 sarà subito la formazione che sta dominando la regular season, ovvero la Segafredo Virtus Bologna, che sarà opposta ai campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia che fino ad ora stanno disputando un campionato tra alti e bassi. La formazione di Sasha Djordjevic partirà con i favori del pronostico visti anche i 14 punti di differenza, ma in una manifestazione come questa un piccolo calo di concentrazione può risultare fatale a chiunque. In campionato le due squadre si sono già incontrate sia all’andata che al ritorno con la Virtus Bologna sempre vincente (75-70 in casa e 71-83 in trasferta) sulla compagine di Walter De Raffaele.

Alle pre 20.45 sarà in programma il derby lombardo tra Olimpia Milano-Vanoli Cremona con le squadre divise da quattro punti dove le scarpette rosse di coach Ettore Messina hanno conquistato 28 punti, mentre i cremaschi di Romeo Sacchetti 24. Curiosamente questo match si è giocato domenica scorsa al Mediolanum Forum di Assago dove i milanesi si sono imposti sulla sirena per 77-74 al termine di un incontro equilibrato, cosiccome lo fu quello giocato nel girone d’andata dove in quel caso a vincere fu la Vanoli per 82-78. Anche la gara di stasera si preannuncia equilibrata con Cremona detentrice della Coppa Italia, che vorrà fare lo scherzetto a Scola e compagni.

Venerdì 14 alle ore 18 le prime a scendere in campo saranno Dinamo Sassari-Happy Casa Brindisi, formazioni che la scorsa stagione hanno perso rispettivamente la finale playoff di Serie A e la finale di Coppa Italia. In classifica i sardi di Gianmarco Pozzecco si trovano al secondo posto con 30 punti, mentre i pugliesi di Francesco Vitucci al quinto con 26, anche qui sulla carta la gara dovrebbe essere in equilibrio con leggero vantaggio per la Dinamo che in questa stagione è stata capace di espugnare il PalaPentassuglia per 83-77.

Alle ore 20.45 le ultime squadra a scendere sul parquet pesarese saranno Germani Basket Brescia- Pompea Fortitudo con la compagine lombarda guidata da Vincenzo Esposito grande sorpresa della stagione con un terzo posto inaspettato alla vigilia visto che veniva da una stagione abbastanza negativa, ma con i 28 punti conquistati è li a giocarsi le prime posizioni; buono fin qui anche il campionato della Fortitudo di coach Antimo Martino che con 22 punti si trova al settimo posto in piena zona playoff e questa qualificazione non era per nulla scontata visto che gli emiliani fino all’anno scorso giocavano in Serie A2. Nel match di campionato vittoria brescia in trasferta grazie al 74-88.

Ricordiamo che sabato 15 (ore 18 e 20.45) si disputeranno le semifinale, mentre domenica 16 (ore 18) la finale.

Finale Eight Coppa Italia, il programma della manifestazione

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO, QUARTI DI FINALE

Olimpia Milano-Vanoli Cremona (ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia (ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

VENERDI’ 14 FEBBRAIO, QUARTI DI FINALE

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi (ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

Germani Basket Brescia-Pompea Fortitudo Bologna (ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

SABATO 15 FEBBRAIO – SEMIFINALI

Vincente Milano-Cremona contro vincente Virtus Bologna-Venezia (ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

Vincente Sassari-Brindisi contro vincente Brescia-Pompea Fortitudo Bologna (ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

DOMENICA 16 FEBBRAIO – FINALE

Vincenti semifinale 1-Vincente semifinale 2 (ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 2 e Eurosport Player)

Final Eight Coppa Italia diretta tv e streaming

Tutti e gli otto i match della Coppa Italia di basket sarà visibile su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).

La manifestazione potrà essere vista sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Ricordiamo che la Coppa Italia sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell’abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.

Tutte le gare non saranno visibili solamente a pagamento, ma anche in chiaro e più precisamente su Rai Sport HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) e in in streaming gratuito su sito RaiPlay.it, servizio disponibile su pc, smartphone e tablet.