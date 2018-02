Calendario Liga, 22.a giornata: il match clou è Atletico – Valencia. Nuovo derby catalano per il Barça

Stasera, alle ore 21:00, partirà quella che sarà la ventiduesima giornata della Liga Santander che, ad ogni giornata che passa, si tinge sempre più di blaugrana. Ad aprire il turno di campionato sarà una partita tra due squadre che stanno molto deludendo in questa stagione come Real Sociedad e Deportivo La Coruna. I baschi vengono da quattro sconfitte, due interne e due esterne, e si trovano al quindicesimo posto, a soli sei punti dal terzultimo posto che significherebbe retrocessione. Terzultimo posto occupato proprio dai galiziani che rischiano di farsi risucchiare sempre più nel vortice che potrebbe portarli ad una nuova retrocessione. Il pallone scotterà tra i piedi dei ventidue in campo e la partita si preannuncia combattutissima.

Il match clou della ventiduesima giornata è quello del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid e Valencia, in programma domenica alle ore 20:45. La squadra di Simeone viene dal bel successo ai danni del Las Palmas ed in casa non hanno ancora perso, essendo l’unica squadra a detenere questo record assieme al Barça. Il Valencia deve rifarsi dal 4-1 subito contro il Real la scorsa settimana e farà di tutto per mettersi alle spalle un periodo non proprio felicissimo. Nonostante la qualificazione alle semifinali di Coppa del Re, infatti, nelle ultime partite sono arrivati solo sei dei 15 punti disponibili ed i Taronges continua a scalare la classifica all’indietro. Al di là del momento delle due squadre, la gara promette sicuramente spettacolo per la qualità delle due formazioni.

La capolista Barcellona, invece, vuole mettere pressione alle due inseguitrici e cercherà di ottenere i tre punti nel quarto ed ultimo derby catalano contro l’Espanyol. Los Pericos, però, vogliono riscattare l’eliminazione patita proprio contro i blaugrana in coppa e vorranno sicuramente riconfermare la vittoria ottenuta nella gara di coppa d’andata, quando Diego Lopez parò un rigore a Messi e Melendo segnò il gol decisivo all’89’. I catalani hanno rischiato la scorsa settimana, restando per gran parte della sfida contro l’Alavés sotto nel punteggio, salvo ribaltarla con Suarez ed una punizione magnifica di Messi, ma nel derby non vorranno sfigurare e la Pulce vorrà regolare i conti. Il Real Madrid, invece, ha la possibilità di superare il Valencia o accorciare sull’Atletico, ed i tre punti contro il Levante non dovrebbero essere in discussione. In questo senso, la vittoria contro i Taronges può aver dato nuova linfa ai blancos, con Zidane che in conferenza stampa ha affermato quanto questa squadra possa e voglia fare di più.

Altra gara interessante in questo turno è sicuramente quella tra Eibar e Siviglia che aprirà il sabato pomeriggio di Liga, con Montella che, per continuare ad inseguire il Villarreal e mettere pressione alle altre squadre che la precedono, dovrà superare il muro basco di Mendilibar. Un errore potrebbe costare caro al tecnico italiano che potrebbe ritrovarsi al settimo posto, nel caso in cui il Celta Vigo vincesse la partita contro l’Alavès, e con l’Eibar a -1. Di seguito, nel dettaglio, il programma completo della 22.a giornata

Venerdì 2 Febbraio

Real Sociedad – Deportivo La Coruna (ore 21:00)

Sabato 3 Febbraio

SD Eibar – Siviglia FC (ore 13:00)

Real Betis – Villarreal FC (ore 16:15)

Deportivo Alavés – RC Celta Vigo (ore 18:30)

UD Levante – Real Madrid (ore 20:45)

Domenica 4 Febbraio

Getafe CF – CD Leganés (ore 12:00)

RCD Espanyol – FC Barcellona (ore 16:15)

Girona CF – Athletic Club (ore 18:30)

Atletico Madrid – Valencia CF (ore 20:45)

Lunedì 5 Febbraio

UD Las Palmas – Malaga CF (ore 21:00)