Barcellona-Real Madrid: streaming e diretta tv Liga, dove vedere il match oggi 18 dicembre

Oggi alle ore 20 allo stadio Camp Nou, si giocherà il Clasico tra Barcellona-Real Madrid, match valevole per la 10.a giornata della Liga, ma rinviato il 26 ottobre scorso a causa manifestazione per l’indipendenza della Catalogna.

Barcellona-Real Madrid, presentazione del match

Sarà un duello tra due squadre che sono al comando della classifica con 35 punti: i blaugrana hanno ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e tre sconfitte, mentre i blancos 10 successi, 5 pareggi e 1 sconfitta; le due squadre si stanno differenziano per i gol fatti e subiti, perchè gli uomini di Ernesto Valverde hanno realizzato 43 reti con 20 subite, mentre quelli di Zinedine Zidane 33 realizzate e 12 al passivo, dunque si incontreranno il miglior attacco contro la miglior difesa. Rispetto ai campionati scorsi non c’è un dominio assoluto di una delle due formazioni, considerando che il Siviglia e il Getafe con 31 e 30 punti sono rispettivamente terza e quarta; chi avrà la meglio nel match odierno si staccherà di tre punti anche se mancano ancora 21 partite alla fine e tutto può succedere, mentre un pareggio lascerebbe inalterata la situazione.

Per quanto riguarda il momento attuale dei padroni di casa una settimana fa in Champions League c’è stata la vittoria per 2-1 sul campo dell’Inter che ha certificato ancor di più il primo posto del girone ed ora a febbraio negli ottavi ci sarà la sfida contro il Napoli, mentre in campionato sabato scorso il 2-2 esterno contro il Real Sociedad; gli ospiti invece dopo la vittoria in Europa per 3-1 a Bruges con annesso secondo posto, l’urna di Nyon è stata sfortunata per Sergio Ramos e compagni visto che sfideranno il Manchester City, nella Liga invece domenica pareggio a Valencia per 1-1 con pareggio di Benzema al 95′ che ha evitato la seconda sconfitta stagionale.

Complessivamente tra Liga, Coppa del Re, competizioni internazionali e amichevoli, sono ben 237 i precedenti tra le due big spagnole che vedono i madrileni in leggero vantaggio per 95 vittorie contro le 92 dei catalani, i pareggio sono 50. L’arbitro della gara sarà l’internazionale valenciano Antonio Mateu Lahoz che in questa stagione ha arbitrato due volte il Barcellona nei successi contro Atletico Madrid (o-1) e Siviglia (4-0), solo una volta invece il Real Madrid nella vittoria contro l’Osasuna per 2-0.

Barcellona-Real Madrid, probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.

Barcellona-Real Madrid, diretta tv e streaming

SEGUI BARCELLONA -REAL MADRID LIGA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match Barcellona-Real Madrid valevole per il recupero della decima giornata della Liga, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 20 con telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico dell’ex calciatore Federico Balzaretti, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.