Calcio, Supercoppa spagnola: il programma della manifestazione con il flop dei biglietti venduti

Questa stagione la Supercoppa spagnola cambia format e sede di gioco, dove da mercoledì 8 a domenica 12 a Gedda (Arabia Saudita) si disputerà la trentaquattresima edizione con quattro squadre a giocarsi il trofeo.

Supercoppa spagnola, partecipanti e accoppiamenti

Le partecipanti saranno Barcellona (vincitore della Liga), Valencia (vincitore della Coppa del Re), Atletico Madrid (seconda classificata in Liga) e Real Madrid (terza classificata in Liga) anche se in realtà quest’ultimi sono rientrati in gioco perchè la quarta formazione doveva essere la finalista della coppa nazionale, ma siccome lo era il Barcellona, i blancos hanno beneficiato del regolamento.

Per le semifinali, il Barcellona campione 2018-19 del campionato avrebbe dovuto incontrare la finalista della Coppa del Re, ma poichè proprio i blaugrana sono stati i finalisti si è dovuto effettuare il sorteggio degli accoppiamenti delle semifinali che saranno Valencia-Real Madrid e Barcellona-Atletico Madrid: entrambe le sfide si disputeranno rispettivamente mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio alle ore 20 allo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda, mentre domenica 12 alle ore 19 si giocherà la finale.

I precedenti stagionali vedono in parità la sfida tra Valencia-Real Madrid terminata 1-1 il 15 dicembre scorso al Mestalla con reti di Soler al 78′ e Benzema al 95′, mentre tra blaugrana e colchoneros hanno avuto la meglio i primi che al Wanda Metropolitano si sono imposti per 1-0 con rete al minuto 86 di Messi, lo scorso 1 dicembre.

Supercoppa spagnola, flop di biglietti venduti

Il dato sconcertante è che c’è stato un flop per quanto concerne i biglietti venduti, basti pensare che il Valencia ne ha venduti 26, l’Atletico Madrid 50 con la società madrilena che ha deciso di pagare il biglietto a quegli irriducibili che saranno presenti a Gedda, ma anche per quanto riguarda le due big i dati non sono molto positivi con i blancos che ne hanno venduti 700 e il club catalano addirittura 300. Ovviamente oltre alla lontananza, molto è dipeso dal costo eccessivo, visto che tra biglietti, alloggio e volo assistere alle semifinali e alla finale si dovrebbe spendere attorno ai 1000 euro, un pò troppi di questi tempi.

Dunque alla fine l’unica a gioire è la Liga che per far disputare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita ha intascato parecchi soldi per i diritti tv alla faccia dei tantissimi tifosi delle quattro formazioni che dovranno accontentarsi di accendere la televisione e tifare i loro beniamini.