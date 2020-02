Villarreal-Levante streaming Dazn e diretta tv, dove vedere LaLiga oggi 15/02. Allo Estadio de la Ceramica si sfidano oggi Villarreal e Levante, match valido per la 24° giornata de LaLiga. La squadra di casa si trova in ottava posizione in campionato a 35 punti e viene dal pareggio esterno per 1-1 in casa del Valladolid, mentre il Levante si trova all’undicesima posizione a 29 punti ed è reduce dalla vittoria interna per 2-0 contro il Leganes. Il pronostico vede favorito il Villarreal che ha una ghiotta opportunità per raggiungere il Valencia, che ieri sera ha pareggiato 2-2 contro l’Atletico Madrid, al sesto posto, ma la partita sarà molto combattuta e il risultato finale è incerto. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 18:30 italiane e il match sarà arbitrato dal signor Mario Melero Lopez.

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della partita:

VILLARREAL (4-2-3-1): Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Raul Albiol, Funes Mori, Peña; Manu Trigueros, Iborra; Moreno, Santi Cazorla, Moi Gomez; Paco Alcacer. All. Javier Calleja

LEVANTE (4-4-2): Aitor; Miramon, Postigo, Rubén Vezo, Toño; Rochina, Vukcevic, Campana, Bardhi; Morales, Roger. All. Paco Lopez

Villarreal-Levante streaming, come seguire il match in tv

Villareal-Levante, info diretta tv e streaming. Il match del campionato spagnolo sarà trasmesso in diretta su Dazn a partire dalle ore 18:30 italiane. L’applicazione Dazn è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One oppure sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di Dazn è di 9,99€.