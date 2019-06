Calcio, Premier League: varato il calendario, alla 1.a giornata Manchester United-Chelsea

La Football Association (The FA, la federazione calcistica inglese) ha varato il calendario della Premier League per la stagione 2019-2020 che avrà il suo inizio venerdì 9 agosto con l’anticipo Liverpool-Norwich City e terminerà domenica 17 maggio, mentre il calciomercato finirà giovedì 8 agosto alle ore 17.

Saranno come sempre venti le squadre che parteciperanno al campionato le prime diciassette squadre della stagione precedente e le tre squadre promosse dalla Championship che sono Sheffield United, Norwich City e Aston Villa con quest’ultime due che tornano nel massimo campionato dopo tre stagioni di assenza, mentre lo Sheffield United dopo dodici. Sostituiscono le retrocesse Cardiff City, Fulham (entrambe in Championship dopo una sola stagione) e Huddersfield (retrocesso dopo due). Senza la presenza del Cardiff City, la Premier League non avrà nessuna squadra gallese ai nastri di partenza, evento che non accadeva dalla stagione 2010-11.

La prima giornata vedrà in programma subito un big match, ovvero Manchester Utd-Chelsea che promette spettacolo, i campioni in carica del Manchester City saranno impegnati sul campo del West Ham, mentre i campioni d’Europa del Liverpool ospiteranno il Norwich City.

Alla seconda giornata altro big match che vedrà in campo Manchester City-Tottenham rivincita del quarto finale di Champions League vinto dagli Spurs; terza giornata con Liverpool-Arsenal, mentre il caldo mese di agosto finirà il 31 con la quarta giornata dove si giocherà il derby londinese Arsenal-Tottenham.

Il 9 novembre sarà in programma Liverpool-Manchester City, le due squadre che nella scorsa stagione hanno duellato fino all’ultima giornata per il titolo, vinto di un punto dagli uomini di Pep Guardiola. Per vedere invece il derby di Manchester bisognerà aspettare il 7 dicembre quando le due squadre si affronteranno all’Etihad Stadium.

Chiusura con il botto dove alla 37.a giornata (penultima di campionato) si affronteranno Liverpool-Chelsea.

Premier League, gli incontri della 1.a giornata

Venerdì 9 agosto

Liverpool-Norwich City

Sabato 10 agosto

West Ham-Manchester City

Bournemouth-Sheffield United

Burnley-Southampton

Crystal Palace-Everton

Leicester-Wolverhampton

Watford-Brighton

Tottenham-Aston Villa

Domenica 11 agosto

Newcastle-Arsenal

Manchester Utd-Chelsea

Premier League, gli incontri della 38.a ed ultima giornata

Domenica 17 maggio

Arsenal-Watford

Burnley-Brighton

Chelsea-Wolverhampton

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Bournemouth

Leicester-Manchester United

Manchester City-Norwich City

Newcastle-Liverpool

Southampton-Sheffield Utd

West Ham-Aston Villa